Humaitá tem retorno do zagueiro Diego e reforços regularizados para estreia no 2º turno do Acreano

Depois de cumprir suspensão na última rodada do 1º turno, zagueiro Diego volta ao time titular do Humaitá na estreia no 2º turno – Foto: Manoel Façanha/Arquivo Pessoal

O Humaitá vai contar com o retorno do zagueiro Diego, que cumpriu suspensão na vitória sobre a Adesg na última rodada do primeiro turno, na partida deste domingo (16) contra o Galvez, estreia das duas equipes no segundo turno do Campeonato Acreano.

Segundo o técnico interino Maurício Carneiro, o zagueiro deve voltar ao time titular na vaga de Yarles. O treinador vai ter ainda à disposição o volante Léo e o atacante Bebel, que foram contratados recentemente e estão regularizados.

Maurício Carneiro deve manter a base da equipe titular que atuou na maioria dos jogos no primeiro turno. Após a demissão do técnico Álvaro Miguéis, segundo ele, “alguns ajustes” foram feitos na forma de trabalhar. As mudanças foram bem-aceitas pelo elenco.

– Mudou sim, a organização e a forma dos trabalhos diários – destaca.

Ele espera um time concentrado diante do Imperador no primeiro dos cinco confrontos que podem levar o Tourão de Porto Acre ao bicampeonato estadual.

– Total atenção – exige.

O Humaitá deve ser escalado com: Tião, João, Diego, Douglas, Caetano; Pisika, André, Felipinho, Fernandinho, Índio e Alesson. Veja mais no Globo Esporte Acre