Humaitá anuncia renovação com experiente zagueiro Diego e chega ao 13º reforço para temporada

Diego, zagueiro do Humaitá – Foto: Arquivo pessoal / Manoel Façanha

O experiente zagueiro Diego vai seguir no Humaitá em 2023. O Tourão de Porto Acreano anunciou a renovação contratual com o jogador de 34 anos, por meio das redes sociais oficias do clube. O atleta é um dos homens de confiança do técnico Álvaro Miguéis.

O defensor foi vice-campeão acreano pelo São Francisco na última temporada e defendeu o Humaitá na Copa Verde de 2022. Em 2021, ele foi vice-campeão acreano atuando pelo time de Porto Acre.

O jogador teve passagem marcante no Atlético-AC entre 2017 e 2019, sendo bicampeão acreano e garantindo acesso para Série C em em 2017. Ele também já defendeu Real Ariquemes-RO, Andirá, Galvez, Nacional-AM e Rio Branco-AC.

Diego é o 13° reforço do Tourão de Porto Acre. Ele chega para participar de quatro competições nesta temporada: Copa Verde, Campeonato Acreano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.

O Humaitá começa a temporada no dia 18 de fevereiro contra o Trem-AP. O confronto é válido pela primeira fase da Copa Verde. Já no estadual, a equipe estreia dia 25 de fevereiro contra o Andirá, às 15h, no estádio Florestão, na capital. O time está no grupo A ao lado de Adesg, Andirá, Independência, Plácido de Castro e Rio Branco-AC. Gustavo Almeida Globo Esporte