Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia

A cidade de Brasiléia sediou, neste domingo (23), a grande final do Campeonato de Mountain Bike 2025 da Regional do Alto Acre, encerrando a temporada com uma prova de 62 quilômetros que reuniu atletas de diversas cidades do Acre e até do Peru.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Brasiléia, em parceria com a equipe Unibike e gabinete do Deputado Afonso Fernandes.

O percurso da final seguiu pela tradicional Trilha dos Pedidos, passando pelo Ramal do Polo até o Ramal Jarinal, trecho conhecido por seu terreno técnico, paisagens exuberantes e desafios que exigem preparo físico e habilidade dos competidores.

Durante todo o ano, ciclistas da Associação Unibike participaram das etapas do campeonato. Nesta última fase, o destaque ficou para a participação de atletas de Puerto Maldonado (Peru), reforçando o caráter integrador e internacional da competição.

Apoio e patrocínio

A final contou com o apoio de diversos parceiros que contribuíram para a realização do evento. Entre os patrocinadores estão:

Deputado estadual Afonso Fernandes

Clube Jarinal

Acreaves

Dom Porkito

Distribuidora Amorim

Academia Fontenelle

Academia Vip Fitness

Mercantil São Sebastião

O Amigão do Produtor

Ronaldo Personal

A união desses patrocinadores foi essencial para oferecer suporte aos atletas e garantir uma estrutura adequada ao público e às equipes envolvidas.

Encerramento da temporada

Com a realização da etapa final, o Campeonato da Unibike encerra mais uma edição marcada por crescimento, integração entre cidades fronteiriças e fortalecimento do ciclismo na região.

Pódio da 4ª Etapa

Búfalo

1º- Ronaldo Queiroz

2º- David Romão

Turismo Masculino

1º- Ailton Mole Véi

2º- Victor Emanuel – Peru

3º – Tiãozinho

4º- Da Lambert – Peru

5º Matheus Moreira

Sub -30 Masculino

1º- Alfredo Mendonça – Peru

2º- Murilo Sabino

Máster Feminina

1º- Maria Elena

2º- Patricia Maria

Máster C Masculino

1º- Santo Vidal – Xapuri

2º- Placido Moreira

3º – José Oliveira

4º- Marcos Fidelis

5º Henrique Goma

Máster B Masculino

1º- Marivaldo Cavalinho

2º- Jardel Tavares

3º – Samuel Lira

4º- Alexandre Melo

5º Gabriel Pastro

Máster A Masculino

1º- Valder

2º- Paulo Romario

3º – Lazaro

4º- Elenilson Alves5º Fagner Fuleragem

Elite Feminino

1º- Acleciana

2º- Erica Soares

3º – Dulcilene Luna

4º- Maria Simone

5º Fernanda Moreira

Elite Masculino

1º- Wellington Thomazini

2º- Thalles Ferrari

3º – Roberto Abreu

4º- Diego campos

5º Ronis Bento