Gol de Murilo, do Rio Branco-AC, é eleito o mais bonito da terceira rodada do segundo turno do Acreano

Murilo, meia do Rio Branco-AC, que marcou segundo gol na vitória sobre Independência por 2 a 0 – Foto: Reprodução/Eleven Sports

O meia Murilo, do Rio Branco-AC, venceu a enquete aberta pelo ge que perguntou: “Qual o gol mais bonito da 3ª rodada do 2º turno do Campeonato Acreano?”. O gol marcado pelo jogador na vitória sobre o Independência 2 a 0, recebeu 54,52% dos votos.

Murilo superou a disputa com o companheiro Thiago Dunha, que recebeu 47,27% dos votos, e também com o meia Fernandinho, do Humaitá, que obteve 0,21%. Murilo é o segundo finalista que vai concorrer ao gol mais bonito do returno.

Na primeira rodada, o gol de Joãozinho, do Rio Branco-AC, marcado na vitória por 2 a 0 sobre o São Francisco, foi o vencedor com 82,26% dos votos. Joãozinho também venceu a votação da segunda rodada, com gol marcado na vitória sobre o Atlético-AC por 1 a 0, com 100% dos votos. Globo e Esporte Acre