Gatty Ribeiro: do gramado à arena da vida, o craque que hoje dribla para sobreviver, “um verdadeiro ídolo”

No gramado, Gatty Ribeiro foi um símbolo de garra, técnica e paixão. Lateral-direito e meia de origem, brilhou nos principais clubes da Bolívia — Bolívar, Real Potosí, The Strongest, Guabirá e Universitario Pando — e levou seu talento até a seleção nacional, vestindo com orgulho a camisa da Bolívia em 32 partidas, incluindo a Copa América de 2001. Um verdadeiro ídolo, conhecido e respeitado em todo o país.

Foi essa trajetória vitoriosa no futebol que o levou a conquistar a confiança do povo de Cobija, onde foi eleito prefeito de 2015 à 2020 com quase metade dos votos.

Sua imagem de homem simples, determinado e comprometido com a comunidade o levou do campo para a gestão pública.

Mas, diferente do futebol, a política é um campo onde nem sempre o jogo é justo. A passagem de Gatty pela prefeitura teve desafios, mas também grandes realizações. Entre elas, o maior projeto de infraestrutura hídrica da história de Cobija: antes, a população só recebia água nas torneiras por duas horas por dia. Foi Gatty quem ousou mudar isso. Mesmo com críticas por ter que quebrar ruas para instalar a tubulação, ele implantou um sistema que garantiu água 24 horas por dia para toda a cidade. Um projeto essencial à vida, que beneficia até hoje cada banho tomado, cada rosto lavado.

E, ironicamente, com essa mesma água, hoje muita gente lava as mãos contra ele. Esquecem-se facilmente das escolas construídas, dos avanços sociais e desse marco histórico no abastecimento da cidade. É mais fácil lembrar das acusações do que das conquistas. É mais simples atirar pedras do que reconhecer méritos. Foi expulso do próprio país, mas deixou obras que continuam servindo a quem hoje o renega.

Acusado de maneira controversa e envolvido em processos que seus apoiadores consideram injustos, Gatty foi incluído na lista da Interpol em 2023 e teve sua extradição solicitada. No entanto, por ter nacionalidade brasileira — herdada de seu pai —, o pedido foi negado. Ainda assim, vive afastado de sua terra natal, longe das raízes que o formaram.

Hoje, Gatty Ribeiro continua jogando. Se antes driblava adversários em campo, agora dribla os obstáculos da vida. Se antes fazia passes precisos para a vitória, hoje faz movimentos calculados para manter a dignidade e a esperança. Continua na defesa — não mais da grande área, mas da própria história, da própria verdade.

Gatty é, acima de tudo, um sobrevivente. Um nome que marcou o esporte boliviano e que, mesmo fora dos holofotes, permanece como exemplo de força e superação. A vida mudou, mas o espírito de luta segue o mesmo. E enquanto houver partida para jogar, ele continuará firme, driblando o destino com a mesma coragem de sempre.

E a vida, essa partida imprevisível, ainda não viu o seu último lance.