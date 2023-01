Galvez sofre gol no fim, perde para Água Santa-SP e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior

GGalvez sofre gol no fim, perde para Água Santa-SP e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior – Foto: Rogerio Pallatta/Agência Paulistão

O Galvez está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gol no fim, o Imperador foi derrotado pelo Água Santa-SP por 2 a 1, neste sábado (7), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), pela segunda rodada do grupo 27 da competição.

O time paulista começou melhor a partida e abriu vantagem no marcador aos 20 minutos do primeiro tempo com o atacante David. A equipe acreana chegou ao empate aos 19 minutos da segunda etapa com o atacante Ruan.