Foz do Paraná conquista título do Campeonato Rodriguense de Futebol e leva prêmio de R$ 15 mil

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul reinaugurou o Estádio ‘O Cruzeirão’, um dos maiores símbolos do esporte local e marco histórico do futebol cruzeirense. O estádio passou por uma ampla reforma e revitalização para melhor atender atletas e torcedores durante as competições municipais.

Além das melhorias estruturais no estádio, um dos destaques desta edição do campeonato é o aumento significativo da premiação para os desportistas das categorias de primeira e segunda divisão. Essa ampliação tem como objetivo incentivar ainda mais a participação dos atletas, valorizar o esforço dos times e fortalecer o futebol local, gerando maior competitividade e engajamento nas competições municipais.

A reinauguração contou com a abertura oficial das competições da primeira e segunda divisão do futebol municipal, que tiveram início às 19h, marcando o retorno dos jogos com toda a estrutura modernizada.O prefeito Zequinha Lima destacou a importância do incentivo por meio da premiação.

“A expectativa é que, com essa premiação, o campeonato seja ainda mais participativo e motivador para os atletas. São 41 equipes entre a primeira e a segunda divisão, movimentando mais de 100 partidas no Cruzeirão e na Arena do Juruá. No ano passado, destinamos R$ 15 mil para a segunda divisão e R$ 30 mil para a primeira. Este ano, aumentamos para R$ 25 mil e R$ 45 mil, respectivamente, totalizando R$ 70 mil em premiação. Isso mostra o compromisso da gestão em organizar uma competição de qualidade, em parceria com a liga e os clubes locais.”

A obra, no valor de R$ 425 mil, foi realizada com recursos da gestão municipal e emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão. Entre as melhorias, o estádio recebeu cobertura na arquibancada, que agora oferece mais conforto e proteção para o público; pintura completa em toda a estrutura; instalação de redes de proteção para maior segurança; recuperação do gramado, que está em condições ideais para os jogos; além de reforço na iluminação com novos refletores de LED, que praticamente dobraram a capacidade luminosa do campo, proporcionando melhor visibilidade para partidas realizadas à noite.

Além disso, a Prefeitura garante o acesso gratuito para o público nos jogos, custeando todas as despesas de realização das partidas e inscrições das equipes. Essa medida reforça o compromisso da gestão em incentivar o esporte, promovendo a inclusão e o lazer para a população.