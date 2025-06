Fortalecendo o Esporte, Prefeitura de Epitaciolândia Realiza Finais de Campeonatos na Zona Rural

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizou no último final de semana, em parceria com a comunidade local, a grande final do Campeonato do Km 20, na zona rural do município.

O evento reuniu equipes da região e da cidade, promovendo integração e valorizando o esporte amador no campo. Na disputa decisiva, a equipe Juventude, representando a zona urbana, conquistou o título de campeã do torneio. Já o time São Cristóvão se consagrou como o campeão da zona rural, levando a melhor na competição e celebrando junto aos torcedores presentes.

Além disso, a Prefeitura apoiou a realização da final do Campeonato Rural no Seringal Porongaba, na comunidade do senhor Manoel Gomes. A competição também mobilizou moradores e atletas da região, fortalecendo as ações esportivas nas comunidades mais afastadas.

O Prefeito Sérgio Lopes destacou a importância de incentivar o esporte em todas as localidades.

“Nosso compromisso é garantir que o esporte chegue a todos os cantos do município, promovendo lazer, saúde e união entre as comunidades”, ressaltou o gestor.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer segue desenvolvendo e apoiando atividades esportivas, tanto na área urbana quanto rural, valorizando o talento local e proporcionando momentos de confraternização e entretenimento para a população.