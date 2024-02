Flamengo é o campeão do torneio de abertura do Campeonato de Futebol organizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul

De volta com o futebol feminino, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, realizou neste domingo, 4, o encerramento do torneio de abertura do Campeonato Feminino com sete jogos no estádio Arena do Juruá. O torneio foi interrompido no último dia 27, por causa de uma forte chuva.

A final foi decidida entre o time do Flamengo e a equipe da Buritirana, da Vila São Pedro. A equipe rubro-negra venceu com o placar de 1a 0 e ganhou a premiação em dinheiro no valor de R$ 650. O segundo colocado recebeu R$ 350.

Autora do gol do título do torneio, a camisa 10 da equipe rubro-negra, Marcia Roberta falou do novo momento do futebol feminino em Cruzeiro do Sul.

“Nossa equipe vem focada para esse campeonato que há muito não acontecia e todas as atletas aguardavam pela volta do futebol feminino. E apesar da nossa equipe estar acostumada jogar só futsal porque não tinha o futebol de campo, estamos tentando trazer para o campo a experiência da quadra e entrosamento do time”, comentou.

Em segundo lugar no torneio, a capitã do time da Buritirana,Gorete Moura, disse que a equipe sai de cabeça erguida e vai em busca do título do campeonato.

“Perdemos o jogo por um detalhe, vamos trabalhar para corrigir as falhas, pois sabemos o campeonato vem com equipes fortes. Nós queremos chegar ao título desse campeonato”, disse Gorete Moura.

A competição femenina, é uma realização da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em parceria com a Liga Cruzeirense de Futebol. A premiação final é de R$10 mil, contemplando as quatro melhores equipes do campeonato.