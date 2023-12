Final do Campeonato Cruzeirense de Futebol é neste sábado, premiação dos campeões e de R$ 17 mil

Neste sábado, 9, os times do União São João e Estrela do Juruá vão disputar o título do Campeonato Cruzeirense de Futebol 2023 no estádio O Cruzeirão a partir das 19:30h. A prefeitura de Cruzeiro do Sul vai pagar um prêmio de R$ 10 mil para o campeão e R$ 7 mil para o vice.

A entrada é gratuita e a equipe organizadora espera um público de mais de três mil torcedores.

A temporada deste ano do principal campeonato do futebol cruzeirense foi disputada por 10 equipes que se enfrentaram em dois turnos. Os times com maior pontuação se classificaram para semifinais. Nesta etapa, o União São João venceu o atual campeão, Ideal, e a Estrela do Juruá, da Vila Santa Luzia, derrotou o América do Deracre.

“Por determinação do prefeito Zequinha Lima, fizemos uma competição com a participação de equipes das comunidades e vilas do município, como o América do Deracre e o Estrela do Juruá, da Santa Luzia, que fizeram uma brilhante disputa na semifinal e o Estrela do Juruá garantiu vaga na disputa do título”, pontuou o coordenador do Departamento Municipal de Esportes, Raffaine Andrade.