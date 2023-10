Final de Campeonato Indígena de Futebol movimenta final de semana em Assis Brasil

Mais uma edição do Campeonato Indígena de Futebol de Campo foi realizada com sucesso pela Prefeitura de Assis Brasil. O evento envolveu dezenas de equipes das etnias manchineri e jaminawá, das Terras Indígenas Mamoadate, Riozinho e Cabeceiras do Rio Acre.

A competição aconteceu em duas etapas, sendo a fase classificatória realizada nas aldeias e as finais no estádio municipal Jose Dantas, na cidade de Assis Brasil.

A Diretoria de Esportes do município organizou um grande evento para receber as equipes finalistas na cidade. Os atletas vieram da região do Rio Iaco e do alto Rio Acre para disputar a fase final do campeonato.

Na cerimônia de abertura o prefeito Jerry Correia lembrou que sua gestão tem incentivado o esporte nas terras indígenas garantido o respeito e a valorização dos povos tradicionais.

“Nós entregamos para cada aldeia kits esportivos com uniformes para todas as equipes. Agora tanto os homens quanto as mulheres que praticam o futebol estão equipados para participar dos torneios e campeonatos. Nossa gestão também vem promovendo a cada ano o Campeonato Indígena de Futebol, evento que movimenta as aldeias e também a cidade”, comentou.

Centenas de pessoas foram para o estádio assistir o bom futebol das equipes indígenas. Até narrador e comentarista animaram as competições utilizando equipamento de sonorização.

O público presente aprovou o desempenho das equipes masculinas e femininas, que mostraram muita técnica, entrosamento e garra.

Na modalidade feminina, a equipe campeã foi a Laranjeira, da aldeia de mesmo nome, na Terra Indígena Mamoadate. Já o título de campeão masculino ficou com o time do Mulateiro, da aldeia que tem o mesmo nome, na região do Rio Iaco.

“Nossa gratidão ao prefeito Jerry Correia por tratar nosso povo com respeito e dignidade. Ele sempre está conosco nas aldeias e também nos atende muito bem na cidade. Tem levado o esporte como forma de integrar os povos e também contemplar nossa juventude com boas práticas, livrando de caminhos errados. A gente fica orgulhoso de vim pra cidade mostrar nosso futebol e também nossa cultura. Que essa gestão do prefeito Jerry continue próxima dos povos indígenas”, falou Jair Manchineri, professor indígena.