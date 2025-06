Finais da Copa Saulo Roberto marcam abertura dos 33 anos de Porto Walter consagrando campeões do futsal

Neste sábado, o prefeito Jerry Correia realizou a solenidade de reinauguração do Ginásio Poliesportivo Sidney Nascimento, um momento marcante para o esporte e o lazer em Assis Brasil.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Wendell Marques, do vereador Jura Pacheco, do vice-prefeito Reginaldo Martins, além de atletas e moradores que prestigiaram a festa.

Após a cerimônia oficial, a quadra foi tomada por um animado torneio que reuniu equipes infantis, femininas e masculinas, enchendo o ginásio de alegria, energia e confraternização.

Em sua fala, o prefeito Jerry Correia ressaltou a importância da obra e o trabalho, a reabertura do ginásio representa um avanço para o esporte local:

“Esse ginásio passou mais de 8 anos fechado, sem condições de uso. Foi na nossa gestão que ele foi reaberto e, agora, novamente estamos aqui para reinaugurá-lo. Estamos felizes em devolver o ginásio renovado, pronto para receber novos campeonatos e eventos que promovam saúde e qualidade de vida para todos”, destacou o prefeito.

O presidente da Câmara, Wendell Marques, também parabenizou a gestão municipal e reforçou o compromisso do Legislativo com projetos que beneficiam a população.

A reinauguração do Ginásio Poliesportivo Sidney Nascimento marca o início de uma nova etapa para o esporte em Assis Brasil, oferecendo uma estrutura moderna e segura para atletas e famílias que desejam praticar e acompanhar diversas modalidades.

Com essa entrega, a Prefeitura reafirma o cuidado com o bem-estar da comunidade e segue investindo no desenvolvimento do município por meio do esporte e do lazer.