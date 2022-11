FIFA 2022: Em clima de Copa do Mundo, Assembleia Legislativa do Acre foi iluminada nas cores verde, amarela, branca e azul

Assessoria – Nesta quarta-feira (23), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foi iluminada nas cores verde, amarela, branca e azul em razão da Copa FIFA 2022. Realizada no Catar, a competição internacional de futebol é um dos principais eventos esportivos do mundo e a seleção brasileira tem chances de se tornar a primeira hexacampeã do torneio.

Tido como “o esporte nacional”, o Brasil é o único pentacampeão da competição de futebol e sediou o evento em 2014 e 1950. A iluminação especial faz referência às cores da bandeira nacional.

O parlamento acreano adotou a iluminação cênica no início do mês de novembro deste ano, quando aderiu à campanha Novembro Azul e iluminou a fachada do prédio com a cor da campanha.

O presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (PP), junto à mesa diretora, investiu na iluminação externa para reforçar as campanhas de conscientização temáticas. As luzes mudam de cor dependendo do tema a ser destacado.

“A Aleac iluminada é o mais novo cartão postal de Rio Branco. Assim como ela dá cores às nossas importantes campanhas de conscientização, ela também ficará verde e amarela durante toda a realização da copa. Vamos juntos torcer para a nossa seleção. Vamos mentalizar o hexa porque esse ano ele virá”, enfatizou o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior.