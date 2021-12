“Feliz com trabalho desenvolvido”, celebra técnico do Andirá após título inédito do Acreano Sub-17

Galvez sobe no Ranking Nacional de Clubes e ultrapassa Rio Branco-AC pela primeira vez – Foto: Manoel Façanha

Com o fim da temporada do futebol brasileiro em 2021 após o término da Copa do Brasil, na última quarta-feira (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta (16), a atualização do Ranking Nacional de Clubes (RNC) para a temporada 2022.

O futebol acreano segue com quatro clubes aparecendo na relação, que tem 239 clubes ao todo. E assim como no Ranking 2021, três dos quatro clubes estão entre os 100 primeiros colocados. No entanto, apenas um obteve evolução e subiu na classificação.

O Atlético-AC continua como melhor colocado ocupando o 68º lugar com 1.360 pontos. O Galo Carijó, entretanto, caiu oito posições. No RNC 2021, o clube estava em 60º com 1.464.

O Galvez pela primeira vez aparece na frente do Rio Branco-AC. O Imperador subiu do 92º que ocupava em 2021 com 694 pontos para o 86º com 882 pontos.

Já o Rio Branco-AC, que em 2021 disputou apenas o Campeonato Acreano e a Copa Verde, obteve uma queda brusca de 24 posições passando do 74º lugar com 983 pontos para o 98º com 634 no RNC 2022.

O último clube acreano a aparecer no Ranking Nacional 2022 é o Plácido de Castro. O Tigre do Abunã, que no RNC 2021 estava em 194º lugar com 153 pontos, agora divide o 205º lugar com outros oito clubes com 102 pontos.

FFAC perde posições no Ranking das Federações

Se no desempenho dos clubes houve uma queda considerável de posições da maioria dos representantes do futebol acreano, a situação da Federação de Futebol do Acre (FFAC) no Ranking Nacional das Federações 2022 não é diferente.

No RNC 2021 a FFAC aparecia em 18º lugar com 3.294 pontos. Já no ranking atualizado para a temporada 2022 a entidade responsável pela gestão do futebol profissional no Acre perdeu duas posições, caindo para o 2º lugar com 2.978 pontos.

Ranking Nacional de Clubes e Federações – Comparação 2021/2022

2021

– Acre com quatro clubes entre os 236 relacionados

– Três deles aparecendo entre os 100 primeiros

– Atlético-AC em 60º com 1.464 pontos

– Rio Branco-AC em 74º com 983 pontos

– Galvez em 92º com 694 pontos

– Plácido de Castro em 194º com 153 pontos

– Federação de Futebol do Acre em 18º lugar com 3.294 pontos

2022

– Acre segue com quatro clubes aparecendo no RNC, que tem 239 na relação

– Três dos quatro continuam aparecendo entre os 100 primeiros

– Atlético-AC é o 68º com 1.360 pontos

– Galvez é o 86º com 882 pontos

– Rio Branco-AC é o 98º com 634 pontos

– Plácido de Castro está em 205º com 102 pontos, ao lado de mais oito clubes

– Federação de Futebol do Acre ocupa a 20ª posição com 2.978 pontos

Galvez sobe no Ranking Nacional de Clubes e ultrapassa Rio Branco-AC pela primeira vez – Foto: Manoel Façanha

Por Globo Esporte Acre

