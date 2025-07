Etapa individual dos Jogos Escolares é encerrada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul na Vila Olímpica

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Departamento de Esportes, encerrou nesta semana a fase individual dos Jogos Escolares 2025. A etapa contou com provas de atletismo, incluindo saltos, arremessos, lançamentos e corridas rasas e de resistência, além de competições de natação.

As disputas ocorreram na Vila Olímpica e reuniram alunos das categorias infantil e juvenil, nas modalidades masculina e feminina. O atletismo foi a modalidade com maior número de participantes, envolvendo de 10 a 15 escolas e mais de 100 estudantes. “Foram disputadas provas de campo, como saltos, arremessos e lançamentos, além das provas de pista, como corridas de 80, 100, 200, 400, 800 metros e até 3 mil metros. Também finalizamos as provas de natação, com diversas modalidades nas categorias infantil e juvenil”, destacou.

O diretor de Esportes do município, Gilvan Ferreira, também ressaltou a importância da etapa individual e do apoio da Prefeitura ao evento. “A fase individual representa o atleta competindo contra si mesmo, sua superação e dedicação nos treinos. É um momento de dar o melhor, buscar uma medalha e, muitas vezes, se tornar o melhor entre tantos”, disse.

Gilvan também destacou o compromisso da gestão municipal com o esporte escolar. “A Prefeitura, sob a liderança do prefeito Zequinha Lima, entende que apoiar os Jogos Escolares é fundamental. O esporte é mais do que competição , é saúde, qualidade de vida e oportunidade. Já revelamos talentos como a jogadora Fernandinha, que saiu dos Jogos Escolares de Cruzeiro do Sul e hoje atua profissionalmente no Flamengo. É por isso que não abrimos mão de oferecer total apoio e estrutura para que nossas crianças e jovens tenham acesso ao esporte e possam sonhar alto”, destacou .

A fase final dos Jogos Escolares 2025 será concluída com o torneio de vôlei de praia, encerrando mais uma edição marcada pela participação ativa das escolas e pelo incentivo ao esporte estudantil.