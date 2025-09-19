Esporte
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até o dia 26 e conta com 6 equipes. Foram realizadas duas partidas, sendo a primeira um empate de 1×1 entre as equipes da Croácia, da Vila Lagoinha e Santa Luzia, da Vila Santa Luzia do Pentecoste. No segundo jogo houve a vitória do Força Jovem da Vila São Pedro contra o Real Madrid, da Vila Santa Luzia da Br 364, por 1×0.
Além do Super Copão, a Prefeitura realizará a partir da próxima segunda-feira, 22, o Copão do Vale do Juruá que contará com 5 seleções: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Guajará e Tarauacá.
As duas competições acontecem no estádio O Cruzeirão, que será reinaugurado no dia 26. O espaço recebeu uma ampla reforma com cobertura da arquibancada, troca da iluminação melhorias no gramado além da pintura.
“O prefeito Zequinha Lima é um amante do esporte e entende que o mesmo é uma ferramenta de desenvolvimento da nossa cidade. O esporte tira nossos jovens do mundo das drogas e hoje estamos duas grandes competições aqui no Cruzeirão”, citou Gilvan Ferreira, Coordenador de Esportes de Cruzeiro do Sul.
“ A Supercopa das Vilas é um momento de celebração do esporte e da união. O Estádio Cruzeirão é palco dessa festa que valoriza o talento dos atletas locais e fortalece o espírito esportivo”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17
O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O prefeito Sérgio Lopes destacou a alegria de receber as atletas que se consagraram bicampeãs do Campeonato Acreano de Futsal Sub-17, reafirmando o talento e a força do futsal feminino na cidade.
Durante o encontro, o gestor ressaltou a dedicação e disciplina das jogadoras e da comissão técnica, que foram fundamentais para alcançar mais essa conquista. “Cada conversa revelou de perto a paixão que nos conduziu a esse bicampeonato. Estar entre os melhores por dois anos seguidos mostra a força do esporte em Epitaciolândia”, afirmou.
Hoje, já são mais de 100 atletas envolvidas no projeto, inspirando novas gerações e construindo um futuro promissor para o futsal local. A vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Villa foi motivo de orgulho e emoção para toda a cidade.
“Quando caminhamos juntos, grandes resultados se tornam realidade. Parabéns às atletas, à comissão técnica e a todos que tornam esse sonho possível! Seguiremos firmes, apoiando e fortalecendo o futsal, porque cada conquista é fruto de talento, esforço e dedicação”, completou o prefeito.
O bicampeonato confirma Epitaciolândia como uma potência no futsal acreano e mostra que o investimento no esporte é também investimento no futuro da juventude.
