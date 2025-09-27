Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul

Assessoria – Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas nas modalidades feminina e masculina com premiação total de R$ 16 mil, que foram entregues pelo prefeito Zequinha Lima esteve no local.

Na modalidade feminina a equipe da Meninas da Vila, da Vila Santa Rosa venceu a equipe do Morro da Pedra,da Vila Liberdade e levou a premiação de R$4 mil ,enquanto a vice campeã ficou com R$2 mil. Na modalidade masculina a grande campeã foi a equipe da Croácia da Vila Lagoinha que venceu a equipe do Força Jovem, da Vila São Pedro, ficando com a premiação de R$ 6 mil. O time do Força Jovem levou a premiação de R$ 4 mil pelo vice-campeonato.

Daniel Araújo, treinador da equipe da Croácia, destacou a importância da competição para a zona rural.

“Hoje a gente veio com esse intuito de ser campeão. A gente jogou 4 campeonatos, ganhou os 4, então eu só tenho que agradecer aos nossos jogadores e a nossa torcida. Agradeço ao Prefeito Zequinha porque a prefeitura olha também para a zona rural, traz a gente para a zona urbana, essa é a competição que todas as vilas sonham em entrar”,

Gilvan Ferreira, Coordenador de Esportes de Cruzeiro do Sul, disse que o público prestigiou toda a competição e a grande final.

“O público lotou o estádio. A festa está bonita, está bacana e a importância é isso, valorizar o esporte e fomentar a economia. Tem muita gente faturando aqui dentro, vendendo alimentos e garantindo seu sustento também”, pontuou Gilvan.

O Prefeito Zequinha Lima parabenizou às equipes vencedoras e destacou o crescimento do futebol feminino no município.

“Foram mais de 12 anos sem incentivar o futebol feminino e ano passado realizamos o campeonato feminino com 13 equipes. Esse ano, fizemos o campeonato feminino das vilas com a grande final hoje. Estão todos e todas de parabéns “, concluiu.