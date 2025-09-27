Esporte
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Esporte
Assessoria – Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas nas modalidades feminina e masculina com premiação total de R$ 16 mil, que foram entregues pelo prefeito Zequinha Lima esteve no local.
Na modalidade feminina a equipe da Meninas da Vila, da Vila Santa Rosa venceu a equipe do Morro da Pedra,da Vila Liberdade e levou a premiação de R$4 mil ,enquanto a vice campeã ficou com R$2 mil. Na modalidade masculina a grande campeã foi a equipe da Croácia da Vila Lagoinha que venceu a equipe do Força Jovem, da Vila São Pedro, ficando com a premiação de R$ 6 mil. O time do Força Jovem levou a premiação de R$ 4 mil pelo vice-campeonato.
Daniel Araújo, treinador da equipe da Croácia, destacou a importância da competição para a zona rural.
“Hoje a gente veio com esse intuito de ser campeão. A gente jogou 4 campeonatos, ganhou os 4, então eu só tenho que agradecer aos nossos jogadores e a nossa torcida. Agradeço ao Prefeito Zequinha porque a prefeitura olha também para a zona rural, traz a gente para a zona urbana, essa é a competição que todas as vilas sonham em entrar”,
Gilvan Ferreira, Coordenador de Esportes de Cruzeiro do Sul, disse que o público prestigiou toda a competição e a grande final.
“O público lotou o estádio. A festa está bonita, está bacana e a importância é isso, valorizar o esporte e fomentar a economia. Tem muita gente faturando aqui dentro, vendendo alimentos e garantindo seu sustento também”, pontuou Gilvan.
O Prefeito Zequinha Lima parabenizou às equipes vencedoras e destacou o crescimento do futebol feminino no município.
“Foram mais de 12 anos sem incentivar o futebol feminino e ano passado realizamos o campeonato feminino com 13 equipes. Esse ano, fizemos o campeonato feminino das vilas com a grande final hoje. Estão todos e todas de parabéns “, concluiu.
Esporte
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto no esporte. Aos 12 anos o jovem já acumula títulos importantes no Jiu-Jitsu e agora busca representar o município e o Acre no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece em dezembro, em São Paulo.
A trajetória de Yago nas artes marciais começou em 2024. De lá para cá, sua evolução tem sido marcada por conquistas expressivas: campeão do AJP Tour Internacional, realizado em Rio Branco, vencedor da Copa Pódio, além de títulos nos Jogos Escolares 2025, em campeonatos de Cruzeiro do Sul e também em Tarauacá. Em todas as competições que participou, o jovem mostrou disciplina e determinação, sempre alcançando o primeiro lugar.
Mais do que resultados, Yago representa um exemplo de dedicação, respeito e superação para os colegas e professores da rede municipal. Seu talento inspira e reforça que é possível conciliar a rotina escolar com a prática esportiva de alto rendimento.
O diretor da Escola Padre Marcelino Champagnat, Railson Oliveira, ressalta o orgulho em ver um aluno da instituição alcançar tanto em tão pouco tempo:
“O Yago é um aluno muito talentoso e disciplinado. Em todas as competições em que entrou, conquistou o primeiro lugar. Agora chegou a hora de mostrar seu talento em nível mundial, e precisamos unir forças para ajudá-lo a realizar esse sonho.”
Para a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul , Rosa Lebre, a história de Yago mostra o quanto a educação e o incentivo certo podem transformar vidas.
“Histórias como a do Yago mostram que a educação vai além dos livros. É um trabalho que forma cidadãos, incentiva sonhos e transforma vidas. Nós, da Secretaria, estamos comprometidos em apoiar nossos alunos para que tenham oportunidades de crescer, seja nos estudos ou no esporte.A Prefeitura de Cruzeiro do Sul reafirma seu compromisso em incentivar talentos da rede municipal e oferecer apoio para que mais estudantes tenham a chance de trilhar caminhos de sucesso. O exemplo de Yago prova que, com esforço, disciplina e incentivo, é possível alcançar grandes conquistas e levar o nome do município para o mundo”, pontuou a secretária.
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Prefeitura de Brasiléia participa de intercâmbio voltado para gestão ambiental e soluções sustentáveis em Ariquemes
Prefeito Zequinha Lima inaugura novo Terminal Rodoviário em Cruzeiro do Sul
Festival Afro Integrado acontece neste sábado (27) com programação especial e espaço kids
Prefeito Jerry Correia marca história com a 1ª Cavalgada da Expo Fronteira 2025 em Assis Brasil
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Assessoria – Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas...
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto...
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
“PEC da Blindagem é escárnio”, diz deputada Socorro Neri ao apoiar manifestações populares contra a medida
-
Tudo sobre Política3 dias atrás
Senador Petecão presidirá comissão da Medida Provisória que isenta taxistas de taxa do taxímetro
-
Política5 dias atrás
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
-
Tudo sobre Política4 dias atrás
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados