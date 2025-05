Epitaciolândia Esporte Clube Masculino Sub-15 vence Capixaba e avança às semifinais do Estadual de Futsal

A fase urbana dos Jogos Escolares, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul , por meio da Secretaria Municipal de Educação e Diretoria de Esportes, entrou na reta final nesta terça-feira, 20, com a emocionante decisão das competições de futsal sub-17, masculino e feminino. O evento, que mobiliza estudantes de toda a cidade, celebrou a grande final com partidas entre escolas tradicionais do município e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima.

No futsal juvenil feminino, a final foi disputada entre as equipes das escolas de ensino médio Juarez Ibernon, da BR-364, e Flodoardo Cabral. No masculino, o confronto decisivo foi entre a Escola Dom Pedro II e a Craveiro Costa. As partidas foram marcadas por muita garra, talento e espírito esportivo por parte dos jovens atletas.

Representando a Escola da zona rural Juarez Ibernon, a estudante Wendila Mirela falou sobre a emoção de chegar à final. “A gente é a única escola daquela região aqui na disputa. Chegar até aqui já é uma vitória, e o que esperamos é levar o título para casa, para a nossa comunidade,” destacou a aluna, demonstrando orgulho e determinação.

Já Dioline Azevedo de Oliveira, também da equipe juvenil feminina, compartilhou suas expectativas para a final. “A gente não imaginava que chegaria tão longe. Foi uma preparação intensa, com muitos treinos durante a semana. Agora é dar tudo de si em quadra”, disse.

O prefeito Zequinha Lima acompanhou as finais de perto e ressaltou a importância do investimento no esporte escolar. “É gratificante ver o envolvimento dos estudantes, professores e toda a comunidade escolar. Estamos comprometidos em fortalecer o esporte como ferramenta de educação, inclusão e desenvolvimento dos nossos jovens”, afirmou.

Estreia dos Jogos Infantis

Além das finais do sub-17, a manhã desta terça-feira também marcou a estreia das disputas de futsal infantil. As primeiras partidas foram entre os times femininos das escolas São José e Absalom Moreira, além de Maria Lima e IST, mantendo o clima competitivo e a energia da juventude em quadra.

De acordo com a organização, todos os jogos das categorias infantil e juvenil da zona urbana serão concluídos até o dia 31 de maio. A partir do dia 5 de junho, terá início a fase regional dos Jogos Escolares, envolvendo escolas da zona rural e de municípios vizinhos.

Resultados:

Jogos Juvenis

– Juarez Ibernon 5 x 4 Flodoardo Cabral

– Dom Pedro 4 x 1 Craveiro Costa- decisão nos pênaltis

Os jogos infantis :

– São José 9 x 0 Absolom Moreira

– Maria Lima 12 x 2 IST