Epitaciolândia Esporte Clube é Vice-Campeão do Estadual Sub-15 de Futsal Feminino 2025 da FAFS

Neste domingo, 08 de junho, foram realizadas as finais do Campeonato Estadual de Futsal da Federação Acreana de Futsal (FAFS), envolvendo as categorias do Sub-11 ao Sub-15.

Os confrontos decisivos aconteceram no CT do Édson, em Rio Branco, e marcaram o encerramento de mais uma importante competição do calendário esportivo acreano.

Na categoria Sub-15 Feminino, a equipe do Epitaciolândia Esporte Clube conquistou o título de vice-campeã estadual após uma partida emocionante contra o São Francisco. O jogo decisivo foi o último da programação e atraiu a atenção dos torcedores presentes.

O time de Epitaciolândia começou a partida com intensidade e chegou a abrir uma vantagem de 3 a 1 no placar. No entanto, enfrentando desfalques importantes, a equipe acabou não conseguindo manter o ritmo e sofreu a virada, encerrando o confronto com o placar de 5 a 3 para o São Francisco, que ficou com o título.

Apesar do resultado, o presidente do clube, Jessé de Oliveira, destacou o desempenho e a garra das atletas em quadra:

“Nossas atletas do Epitaciolândia Esporte Clube jogaram com espírito de superação no dia de hoje, deram o seu máximo. Estou orgulhoso delas. Agora é continuar trabalhando para que, nas próximas competições, possamos chegar às finais novamente”, declarou Jessé.

O dirigente também fez questão de agradecer o apoio recebido, destacando o papel fundamental do poder público municipal:

“Estou muito grato a Deus pela oportunidade e aos nossos apoiadores, em especial ao Prefeito Sérgio Lopes, da cidade de Epitaciolândia, que é o maior incentivador do clube.”

Com a conquista do vice-campeonato, o Epitaciolândia Esporte Clube reforça sua posição como uma das forças em ascensão no futsal feminino acreano, e a experiência adquirida pelas atletas certamente servirá como base sólida para os desafios futuros.