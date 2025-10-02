Esporte
Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”
No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando momentos de muita emoção e superação. A Escola de Artes Marciais Leão Dourado marcou presença com 11 competidores e obteve resultados expressivos: 5 campeões, 5 empates e apenas um atleta sem resultado.
Entre os medalhistas que representaram com garra o município estão: Davi Emanoel Franco, Ana Vanessa Lima, Lorenzo Alves, Julia Guimarães e Maicon Daniel Pani, nomes que já despontam como promessas do esporte local.
A participação dos atletas reforça a importância de ações que incentivam o esporte como ferramenta de transformação social. Em Epitaciolândia, o projeto “Artes Marciais nas Escolas” vem sendo desenvolvido com esse propósito: promover o desenvolvimento físico, emocional e social de jovens estudantes do Ensino Fundamental I, por meio da prática regular de esportes, em especial das artes marciais.
Mais do que formar atletas, o projeto busca contribuir para a formação cidadã, estimulando valores como disciplina, respeito, superação e trabalho em equipe, além de mostrar a relevância do esporte na construção de uma sociedade mais saudável e consciente.
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que reuniu os melhores atletas kids do jiu-jitsu acreano.
O evento contou com a participação de diversas academias da capital e também de municípios do interior, como Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Sena Madureira.
Com lutas eletrizantes e regras que aumentaram a emoção, já que o cinturão só poderia ser conquistado em caso de vitória por finalização, sendo empate caso contrário, o torneio empolgou o público presente e foi considerado um grande sucesso.
Representando Brasileia, os atletas Lorenzo Araújo Alves (10 anos), Maicon Daniel Pine (8 anos), e Julia dos Santos Guimarães tiveram atuações impecáveis e conquistaram todos os seus cinturões com vitórias por finalização.
O grande destaque foi Lorenzo Araújo Alves, da Academia Samurai Team e Leão Dourado, que além de competir no jiu-jitsu também participou de torneios de muay thai e kung fu. Ele protagonizou a luta mais rápida do evento, finalizando o adversário em apenas 30 segundos com uma chave de braço.
O professor responsável pela equipe de Brasileia, Everton Farlei, comemorou o resultado histórico: “Foi um saldo mais que positivo para nosso município, conquistando três cinturões em diferentes categorias. Parabenizo a organização pelo excelente evento e agradeço a todos que apoiaram nossos atletas.”
A equipe de Brasileia contou com o apoio e patrocínio do Escritório de Advocacia Fagundes e Valadares, Daide, Ana Paula, vereador Dhjailson Américo, vereador Careca Gadelha e Prefeitura de Brasileia, que possibilitaram a participação dos jovens atletas no evento.
Com o brilho dos “pequenos gigantes” de Brasileia, o município segue se destacando no cenário esportivo estadual e reforçando o talento da nova geração das artes marciais.
