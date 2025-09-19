Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Esporte

Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade

Publicados

19 de setembro de 2025

Esporte

Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17

O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O prefeito Sérgio Lopes destacou a alegria de receber as atletas que se consagraram bicampeãs do Campeonato Acreano de Futsal Sub-17, reafirmando o talento e a força do futsal feminino na cidade.

Durante o encontro, o gestor ressaltou a dedicação e disciplina das jogadoras e da comissão técnica, que foram fundamentais para alcançar mais essa conquista. “Cada conversa revelou de perto a paixão que nos conduziu a esse bicampeonato. Estar entre os melhores por dois anos seguidos mostra a força do esporte em Epitaciolândia”, afirmou.

Hoje, já são mais de 100 atletas envolvidas no projeto, inspirando novas gerações e construindo um futuro promissor para o futsal local. A vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Villa foi motivo de orgulho e emoção para toda a cidade.

“Quando caminhamos juntos, grandes resultados se tornam realidade. Parabéns às atletas, à comissão técnica e a todos que tornam esse sonho possível! Seguiremos firmes, apoiando e fortalecendo o futsal, porque cada conquista é fruto de talento, esforço e dedicação”, completou o prefeito.

O bicampeonato confirma Epitaciolândia como uma potência no futsal acreano e mostra que o investimento no esporte é também investimento no futuro da juventude.

