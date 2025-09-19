Esporte
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Esporte
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17
O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O prefeito Sérgio Lopes destacou a alegria de receber as atletas que se consagraram bicampeãs do Campeonato Acreano de Futsal Sub-17, reafirmando o talento e a força do futsal feminino na cidade.
Durante o encontro, o gestor ressaltou a dedicação e disciplina das jogadoras e da comissão técnica, que foram fundamentais para alcançar mais essa conquista. “Cada conversa revelou de perto a paixão que nos conduziu a esse bicampeonato. Estar entre os melhores por dois anos seguidos mostra a força do esporte em Epitaciolândia”, afirmou.
Hoje, já são mais de 100 atletas envolvidas no projeto, inspirando novas gerações e construindo um futuro promissor para o futsal local. A vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Villa foi motivo de orgulho e emoção para toda a cidade.
“Quando caminhamos juntos, grandes resultados se tornam realidade. Parabéns às atletas, à comissão técnica e a todos que tornam esse sonho possível! Seguiremos firmes, apoiando e fortalecendo o futsal, porque cada conquista é fruto de talento, esforço e dedicação”, completou o prefeito.
O bicampeonato confirma Epitaciolândia como uma potência no futsal acreano e mostra que o investimento no esporte é também investimento no futuro da juventude.
Esporte
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3 em jogo com o time dos povos indígenas Yawanawá de Tarauacá, na noite deste sábado, 13.
O evento esportivo, promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul,teve início às 18:30 horas com uma partida de futebol feminino entre os times do Flamengo versus Igarapé Preto, jogo vencido pelo time do Flamengo por 1 x 0.
Gilvan Ferreira, Coordenador do Departamento de Esportes de Cruzeiro do Sul, destacou a grande partida ocorrida neste sábado e os próximos eventos esportivos alusivos ao aniversário de Cruzeiro do Sul.
“Foi um belo espetáculo de futebol, a seleção dos Yawanawá jogou muito e surpreendeu a todos pelo nível do futebol. Nosso Cruzeirão estava lotado. Nos próximos dias teremos duas grandes competições que irão movimentar o futebol de nossa cidade e todos estão convidados a ir ao Cruzeirão assistir grandes jogos de forma gratuita.”
Reforma e eventos
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul fez reformas no estádio O Cruzeirão, com a cobertura da arquibancada, recuperação do gramado, troca da iluminação e pintura total. O espaço vai sediar duas importantes competições em breve.
A Super Copa dos campeões das vilas contará com 6 equipes e acontecerá entre os dias 17 à 19. Já no dia 22 terá início abertura do Copão do Vale do Juruá,que contará com 5 seleções, sendo as de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Guajará e Tarauacá, cuja final será no próximo dia 27 de setembro.
Junina Tradição de Epitaciolândia é reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural do Acre
Show gospel e diversidade gastronômica marcam a abertura da 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Semana do Trânsito: Prefeitura e parceiros abrem Semana Nacional do Trânsito em Cruzeiro do Sul
Em Rio Branco, prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, discute melhorias na BR-317 em reunião com o DNIT
POLÍTICA
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Gladson Cameli vira réu por corrupção e Bolsonaro é condenado há mais de 27 anos de prisão: a face da impunidade que sufoca o Brasil
-
Polícia5 dias atrás
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
-
Geral7 dias atrás
Tribunal de Contas do Estado inicia projeto com inteligência artificial para prever desmatamento
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Senador Sérgio Petecão destina R$ 495 mil para melhorias na infraestrutura em Porto Acre