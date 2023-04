Em alusão ao aniversário de Bujari e ao Abril Azul, Seleção Master enfrenta Seleção Master Califórnia

A primeira quadra poliesportiva do Rio Cruzeiro do Vale, na zona rural, foi inaugurada neste sábado (22), pelo Prefeito César Andrade. A obra construída com recursos do Senador Petecão no valor de R$331.484,40 (trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), é mais um compromisso da gestão em ofertar práticas de entretenimento, cultura, lazer e esporte para a zona rural do município.

O Departamento de Esportes organizou um torneio nos naipes masculino e feminino além de um amistoso com as seleções da Prefeitura e da Comunidade para celebrar os investimentos. No torneio, o prefeito concedeu premiação em dinheiro até o 8º lugar. Os melhores colocados foram premiados também com troféus. Um churrasco foi preparado para celebrar as conquistas, e a animação se estendeu até a madrugada com um baile comemorativo.

O gestor, acompanhado pelo vice, pelos Deputados Zezinho Barbary e Chico Viga, moradores, secretários e vereadores, destacou os investimentos aplicados. “Eu governo o município, mas ele não é meu, é nosso. Precisamos gerar emprego, aproveitar as oportunidades e aplicar os recursos. Porto Walter está no caminho certo, muitos investimentos ainda serão aplicados. O melhor está por vir”, disse o Prefeito ao agradecer o Senador Petecão pelos recursos para a construção da quadra.

Os moradores agradecem as atividades esportivas. “São momentos que aproximam o poder público da população. A gestão tem tido esse olhar de enxergar e se preocupar com a zona rural, trazendo serviços, ações e aplicando investimentos”, diz seu Osvaldo Muniz, de 56 anos, morador da Comunidade Mororó.

O vice-prefeito Guarsônio Melo salienta a necessidade de se investir na zona rural. “Nossa gestão tem um olhar completo para o município. As mesmas ações que chegam para quem mora na cidade a gente leva para quem mora distante dela. O povo é prioridade”, diz.