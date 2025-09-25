Esporte
Devido às fortes chuvas dos últimos dias, jogos do Copão são transferidos do Cruzeirão para a Arena do Juruá
Assessoria – Devido às fortes chuvas dos últimos dias, os jogos do Copão do Vale do Juruá, que seriam realizados na noite desta quarta-feira, 24, em Cruzeiro do Sul foram transferidos do Estádio O Cruzeirão para a Arena do Juruá. A seleção de Cruzeiro do Sul enfrentará a de Rodrigues Alves às 19h, seguido de Tarauacá contra Porto Walter, às 21h. A rodada do futebol Master foi cancelada.
O Diretor de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do Sul,Gilvan Ferreira de Oliveira, explica que O Cruzeirão acaba de ser revitalizado, e com as fortes, o gramado não suportaria as duas partidas.
“O Cruzeirão sofreu com a uma chuva forte ontem e decidimos interromper o jogo devido ao temporal. Retornamos por volta das 22h para completar o que restava do jogo, mas a condição do gramado não permite a realização das competições conforme o calendário. Hoje, optamos pela transferência para a Arena do Juruá para manter o Cruzeirão em boas condições, visando a semifinal e os jogos restantes. Nosso objetivo é garantir que o estádio esteja apto para receber a torcida e que o gramado esteja em condições adequadas para os jogos. A decisão de alterar o local é válida apenas para hoje, tendo em vista o estado do campo, que não suportaria mais jogos,” explicou ele enfatizando que o gramado do Estádio Arena do Juruá está consolidado e não terá problemas em abrigar as partidas da competição municipal.
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão do Vale do Juruá, que faz parte da programação dos 121 anos do município. A competição reúne seis equipes que se enfrentarão ao longo da semana. O evento de abertura atraiu grande público e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima.
As seleções de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá, Porto Walter, Rodrigues Alves e Guajará, no Amazonas buscam o título. A grande final está marcada para o próximo sábado, 27, com uma premiação de R$ 5 mil para o time vencedor.
Durante a cerimônia de abertura , o prefeito Zequinha Lima destacou a importância do evento e anunciou uma iniciativa para incentivar a torcida. “Além da premiação para o campeão, no dia 27, durante a final, sortearemos 10 bicicletas para os torcedores presentes, incentivando a participação e o apoio às suas seleções. Parabenizo às equipes e desejo sucesso a todos”, afirmou.
Robson Brito, jogador da seleção de Cruzeiro do Sul, cita as expectativas para a competição e o apoio recebido da gestão municipal. “Enfrentaremos adversários qualificados, especialmente a equipe de Mâncio Lima, que conta com jogadores experientes. Agradecemos ao prefeito Zequinha Lima pelo suporte constante. Estamos confiantes de que vai dar tudo certo ”, concluiu.
Gilvan Ferreira, diretor de Esporte e Lazer da Prefeitura, explica que serão realizados dois jogos por dia. “Haverá dois jogos por dia, exceto no dia 26, que será reservado para descanso. No dia 25, teremos as semifinais. Além disso, haverá um quadrangular de categorias máster, envolvendo Cruzeiro do Sul, Guajará, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com três jogos programados”, detalhou.
Também estiveram presentes na abertura do Copão, vereadores de Cruzeiro do Sul, o deputado estadual Nicolau Júnior e secretários da gestão.
