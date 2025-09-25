Devido às fortes chuvas dos últimos dias, jogos do Copão são transferidos do Cruzeirão para a Arena do Juruá

Assessoria – Devido às fortes chuvas dos últimos dias, os jogos do Copão do Vale do Juruá, que seriam realizados na noite desta quarta-feira, 24, em Cruzeiro do Sul foram transferidos do Estádio O Cruzeirão para a Arena do Juruá. A seleção de Cruzeiro do Sul enfrentará a de Rodrigues Alves às 19h, seguido de Tarauacá contra Porto Walter, às 21h. A rodada do futebol Master foi cancelada.

O Diretor de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do Sul,Gilvan Ferreira de Oliveira, explica que O Cruzeirão acaba de ser revitalizado, e com as fortes, o gramado não suportaria as duas partidas.

“O Cruzeirão sofreu com a uma chuva forte ontem e decidimos interromper o jogo devido ao temporal. Retornamos por volta das 22h para completar o que restava do jogo, mas a condição do gramado não permite a realização das competições conforme o calendário. Hoje, optamos pela transferência para a Arena do Juruá para manter o Cruzeirão em boas condições, visando a semifinal e os jogos restantes. Nosso objetivo é garantir que o estádio esteja apto para receber a torcida e que o gramado esteja em condições adequadas para os jogos. A decisão de alterar o local é válida apenas para hoje, tendo em vista o estado do campo, que não suportaria mais jogos,” explicou ele enfatizando que o gramado do Estádio Arena do Juruá está consolidado e não terá problemas em abrigar as partidas da competição municipal.