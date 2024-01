Deu início no estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, o calendário esportivo 2024 com o Quadrangular de Futebol

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, deu início na noite de sexta-feira, 19, no estádio Arena do Juruá, ao calendário esportivo de 2024 com o Quadrangular Interestadual de Futebol. O evento teve a participação do atual campeão cruzeirense, União São João, da cidade de Ipixuna, no Amazonas, o Compensa, o Cruzeiro de Cruzeiro do Sul e o Náuas.

Na roda de abertura, o campeão cruzeirense, União São João, ficou no empate em 1 a 1 com o Náuas, e nas cobranças de pênaltis o Cacique venceu por 4 a 2. No jogo de fundo, a equipe do Amazonas, o Compensa também empatou com o Cruzeiro no tempo normal em 3 a 3, e na disputa de pênalti o Cruzeiro venceu por 7 a 6, e se classificou para a final.

Na noite de sábado, 20, as quatro equipes voltaram a campo e na disputa do terceiro lugar o Compesa venceu por 3 a 1, o União São João. A grande final foi entre Cruzeiro e Náuas, e o título ficou com a equipe Azul que venceu o Cacique por 3 a 1, e levou o troféu Ponte da União.

“Nós buscamos reforço no mercado local do futebol, e conseguimos trazer para esse quadrangular uma equipe com condições de disputar o título. O mais importante, independente do título foi ter a participação do time do Compesa -AM, que é bicampeão lá em Ipixuna e o Náuas, que vem trabalhando com jogadores da região para disputar o campeonato Acreano. Então a participação dessa duas equipes engrandeceu esse evento organizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Liga Acreana de Fut7”, comentou Sérgio Rodrigues, treinador do Cruzeiro.

O treinador do Náuas, Zacarias Lopes, agradeceu à Gestão Municipal e a Liga Acreana de Fut7 pela organização da competição. Apesar do segundo lugar no quadrangular, o treinador disse que a experiência foi importante para ajustar o time que vai disputar o Campeonato Acreano.

“Agradeço a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na pessoa do prefeito Zequinha Lima e a diretoria da Liga Fut7, pelo evento. Nesses dois jogos deu para perceber que precisamos melhorar nossa marcação, e fortalecer o setor defensivo. Para isso acontecer é preciso mais comprometimento de todo o grupo, que abandonem as competições amadoras por pelo menos três meses do período do Campeonato Estadual, porque isso tem atrapalhado o desempenho dos jogadores nos treinos”, enfatizou o treinador.

O Secretário de Educação Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul, Edivaldo Gomes, acompanhou a competição com a equipe de esporte e destacou o empenho a gestão municipal tem dado ao esporte Cruzeirense.

“Com esse quadrangular, iniciamos o calendário esportivo do município de Cruzeiro do Sul. A exemplo de 2023, este ano teremos muitas atividades esportivas. Na terça-feira, 23, vamos realizar em parceria com a Liga Cruzeirense de Futebol, aqui no Arena do Juruá , a final da Segunda Divisão, e temos ainda o campeonato de base que voltou no sábado, 20, com as categorias Sub – 11 e Sub – 13”, comentou o secretário.

O Campeonato Cruzeirense da Segunda Divisão, é organizado pela Liga Cruzeirense de Futebol e tem o patrocínio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O título será decidido por Igarapé Preto e Laranja Mecânica, as 19:00 horas desta terça-feira, 23, no Arena do Juruá. Os portões serão liberado para o torcedor.