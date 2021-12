Destaque do Acre no basquete dos Jogos Escolares Brasileiros é aprovado em testes em São Paulo

Chamando a atenção de vários técnicos de outras escolas do Brasil, ele acabou convidado para participar da seletiva do Colégio Amorim, em São Paulo, aonde ganhou uma bolsa de estudos. Indicado pelo técnico do colégio paulista para fazer testes em outros clubes de São Paulo, o jovem foi convidado pelo Palmeiras para integrar a equipe de base do Alviverde.

– Eu vou me dedicar 100% nos treinos, focar e eu vou evoluir até porque eu quero ser um jogador profissional de basquete e eu tenho que batalhar muito porque o caminho não é curto, é longo – declara Diego Silva

O pai, Tiago Machado, conta que foi informado através do Whatsapp sobre a seletiva do Colégio Amorim e com a ajuda da Secretaria de Esportes do Acre conseguiu que Diego Silva viajasse para São Paulo. Inicialmente, o jovem treinará no Palmeiras, mas em janeiro quando a família se mudar para São Paulo, o garoto fará teste no Corinthians.

O interesse pelo basquete surgiu após um convite para fazer uma aula experimental da modalidade. Ele gostava de jogar futebol e até queria ser um jogador profissional, mas incentivado pelos pais e a irmã, que também joga basquete, acabou aceitando e gostando e passou a treinar na Escolinha do Tio Mani, na capital acreana.

Diego conta que foi evoluindo no basquete e se distanciando do futebol e que o pai começou a jogar basquete para poder jogar com ele e a irmã, inclusive em competições.

– Foi onde eu vi mesmo que eu gostava do basquete, me apaixonei pelo basquete e quis seguir mesmo. Eu quero ser jogador profissional de basquete – afirma.

A maior inspiração do atleta é a irmã, Suélly Cristina Oliveira da Silva, 17 anos, que também jogava pelo Colégio Acreano. O garoto lembra que a irmã sofreu um acidente de ônibus quando estava indo a um campeonato representando o colégio, mas que apesar de ter perdido uma amiga na tragédia, nunca desistiu e sempre jogou para conquistar títulos pela amiga.

– Minha outra inspiração é Stephen Curry. Se eu fosse pra NBA, que é meu sonho, eu queria jogar com ele.

Para o pai, a emoção foi tão grande ao ver o filho no JEB’s e durante a seletiva que a pressão alterada.

– Um sentimento que eu não consigo nem explicar direito, é muita felicidade. É tanta felicidade que eu mudei minha vida toda aqui do Acre, abandonar, largar tudo, parar tudo aqui, pra ir pra lá (São Paulo) para realizar o sonho dele (Diego) – destaca Tiago Machado

Ele acredita que se os governantes apoiassem o esporte, principalmente a base, os atletas acreanos iriam mais longe e se destacariam. Ele lemba que nem todos os pais têm condições de bancar viagens para os filhos fazerem os testes e há talentos sendo perdidos por falta de incentivo do governo. Com a mudança da família para São Paulo, a irmã de Diego conseguiu marcar um teste para fevereiro em um time de basquete de Santa Catarina.

– Tem meninas se perdendo por falta de apoio porque pra menina é sempre mais difícil, pras mulheres terem apoio e incentivo. Acho que o Acre ia ser bem mais representado, ia ser mais visto com outros olhos – conclui. Por Globo Esporte Acre