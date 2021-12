Despedida: Assermurb perde para Rádio Farol-RO e fica em 6º na Taça Amazônica de Handebol

Assermurb fica na sexta posição na Taça Amazônica de Handebol Masculino 2021 – Foto: Davi Maia/Arquivo Pessoal

A Assermurb se despediu da Taça Amazônica de Handebol Masculino com derrota para a Rádio Farol-RO, no ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho (RO), na manhã neste domingo (5). Na disputa do quinto lugar, o time acreano acabou sendo batido por 33 a 28 pela equipe rondoniense.

Foi o segundo encontro entre os dois times na competição. As equipes já haviam se enfrentado na última rodada da fase de grupos e a Assermurb levou a melhor por 34 a 33.

Com o revés deste domingo, a Assermurb encerra a participação na competição regional na sexta colocação. Em cinco partidas a equipe obteve duas vitórias e três derrotas, marcando 139 gols e sofrendo 165.

A delegação acreana retorna para Rio Branco nesta segunda-feira (6), segundo o auxiliar técnico Davi Maia.

