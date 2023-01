Delegação do Galvez embarca para disputa da Copa São Paulo; capitão destaca qualidade do elenco

Galvez encerrou preparação no Acre com empate em amistoso no Florestão, nessa quinta-feira (29) – Foto: Duaine Rodrigues

A delegação do Galvez embarca na manhã deste sábado rumo a São Paulo. O time acreano viaja para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, que começa no dia 2 de janeiro. A saída de Rio Branco (AC) está marcada para as 10h. A chega em São Paulo deve ser no fim da tarde. A estreia na Copinha será na quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Diadema, interior paulista.

A delegação é formada por 25 jogadores e sete integrantes da comissão técnica. Na tarde da última quinta-feira (29), o elenco fez o último treino em campo na capital do Acre, um amistoso contra uma equipe formada por atletas profissionais e amadores, no estádio Florestão. A atividade terminou empatada sem gols.

Capitão do Imperador, o zagueiro Dudu destaca que o elenco está ansioso pela estreia e tem feito o melhor possível nos treinamentos para chegar em boas condições para a partida contra o Atlético-MG. Ele exalta a qualidade do time acreano e confia em boas apresentações.

– A expectativa está muito grande, a gente tem procurado trabalhar muito, estamos com uma equipe bem qualificada e a gente tem uma fé muito grande de que, através da qualidade dos nossos jogadores, dos meus companheiros, que nós possamos passar, nos classificar, se Deus quiser – disse.

Dudu terá a segunda experiência na competição. Em 2022, ele e outros atletas do elenco atual do Imperador defenderam o Andirá na disputa. O Morcego também era comandado pelo Kinho Brito. O zagueiro acredita que o time chega mais maduro para a edição 2023 da Copinha.

– Cometemos alguns erros nessa primeira Copinha e isso serve de aprendizado e mais maturidade pra que a gente chegue nessa segunda tendo em mente o que precisamos fazer em campo – finalizou.

O Galvez está no grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao lado de Atlético-AC, Água Santa-SP e Mixto-MT. A estreia contra o Atlético-MG é quarta-feira (4), às 11h (de Brasília), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP). Duaine Rodrigues, G1 Globo

Dudu, zagueiro e capitão do Galvez – Foto: Duaine Rodrigues