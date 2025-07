Definidos os Semifinalistas da Taça Cidade Brasiléia de Futebol 2025, após duas rodadas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, promoveu, neste final de semana, a etapa municipal dos Jogos Escolares. O evento foi realizado no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho, no mesmo horário do Arraial Cultural, o que atraiu um público expressivo.

Durante a sexta-feira e o sábado, foram realizadas as competições de vôlei de praia nas categorias masculina e feminina, abrangendo também o público infantil de 12 a 14 anos e até 17 anos e contou com a participação de 18 duplas masculinas e 18 femininas.

Nas categorias juvenil e infantil, foram registradas 4 duplas femininas e 16 masculinas, totalizando 32 duplas e mais de 100 alunos envolvidos.

As 4 duplas vencedoras representarão o município de Cruzeiro do Sul fase estadual da competição que será em Rio Branco na próxima semana. As duplas representantes do município na fase estadual serão: Infantil: Feminino – São José; Masculino- Dom Pedro II. Juvenil: Feminino- Professor Flodoardo Cabral; Masculino – Instituto Santa Terezinha

O Diretor de Esportes em Exercício, Raffaine Andrade destacou a participação das instituições e os avanços da gestão do Prefeito Zequinha Lima no setor de esportes.

“Esse ano temos uma participação em massa, por isso que está sendo sucesso aqui. Estamos aqui e nós tivemos 54 partidas entre a sexta e sábado. São mais de 100 alunos participando entre as duplas e também o substituto das duplas. Então, isso também vale ressaltar o investimento da gestão. O Complexo Esportivo hoje é o local de maior participação do esporte de Cruzeiro do Sul. Isso traz grande visibilidade, com grandes públicos.”