De virada, Atlético Xapuriense bate Rivera e conquista Campeonato Acreano de Futsal Série A

Atlético Xapuriense campeão acreano de futsal 2022 – Foto: Divulgação / Fafs

O Atlético Xapuriense é o campeão acreano de futsal Série A. A equipe de Xapuri, que foi anfitriã da metade final do estadual no último fim de semana, fez valer o mando de quadra, venceu o segundo turno e as finais do returno e do estadual, realizadas nesse domingo (9), no ginásio Álvaro da Silva Mota, na cidade de Xapuri.

Na fase de classificação, o Atlético Xapuriense venceu o Rivera por 4 a 3 na primeira rodada, fez 7 a 1 no Fluminense da Bahia na segunda rodada e perdeu por 6 a 5 pelo Juventus Feijó na terceira rodada, garantindo vaga na final do segundo turno na primeira posição.

A decisão do returno foi contra o Fluminense da Bahia, que venceu o Juventus de Feijó na primeira rodada por 4 a 3 e superou o Rivera na terceira rodada por 4 a 2, se recuperando da derrota para o Atlético Xapuriense e garantido a segunda colocação. A fase de classificação teve ainda entre Rivera e Juventus Feijó, que terminou com vitória do Rivera por 8 a 5.

Na final do segundo turno, o vencedor só foi conhecido na prorrogação. Após empate no tempo normal por 4 a 4, o Atlético Xapuriense fez 3 a 1 no Tricolor da Baixada, conquistou o returno e a vaga na decisão para enfrentar o Rivera, campeão do primeiro turno

Na grande final do estadual, uma partida equilibrada e cheia de gols consagrou o Atlético Xapuriense como campeão ao vencer por 5 a 4, de virada, o rival de Tarauacá. A equipe campeã foi premiada com troféu e R$ 4 mil em dinheiro. O vice-campeão recebeu R$ 1 mil.

Confira a seleção do Campeonato Acreano de Futsal (escolhida pela Fafs)

Goleiro: Richeli (Atlético Xapuriense)

Fixo: Radames (Rivera)

Ala: Daniego (Fluminense da Bahia) e Giovani (Atlético Xapuriense)

Pivô: Rui (Rivera)

Técnico: Mauro (Atlético Xapuriense)

Goleiro Richeli, do Atlético Xapuriense, recebe troféu do Acreano de Futsal das mãos do presidente da entidade Fafs, Rafael do Vale – Foto: Divulgação/Fafs