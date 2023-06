Cultura e esporte: Mais de 60 jovens são contemplados com emenda parlamentar da deputada Dra. Michelle Melo

A Prefeitura de Porto Walter abriu as inscrições para o 8º campeonato feminino portovaltense de futebol society, que será realizado no Estádio Ilha Verde.

As inscrições terminam no dia 26 de junho e podem ser feitas na Prefeitura e no Departamento de Esportes. A competição está prevista para iniciar no dia 08 de julho deste ano.

Todos os anos, os jogos, que já são tradição no município, reúnem dezenas de equipes. Além da premiação de R$18 mil reais divididos para o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares, a artilheira e goleira do campeonato também serão premiadas.

A atividade será realizada pela Prefeitura e contará com o apoio do Prefeito César Andrade, do vice Guarsônio Melo, e do Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Luiz Gonzaga.

O vice-prefeito, que é organizador da competição fala da importância das atividades. “É uma ferramenta de lazer e sociabilidade que utilizamos para entreter crianças, jovens, adolescente e adultos da cidade. O esporte no nosso município já é tradição e pulsa na veia de atletas e torcedores. Esperamos realizar uma competição a altura do que nossa população merece. Estou entusiasmado com o Prefeito César e o Deputado Gonzaga para recebermos as equipes nesta competição, que, sem dúvida, será uma das mais importantes já realizadas em oito anos de atividades”, disse Guarsônio Melo.

Premiação

1º LUGAR – 10 mil reais, com troféu e medalhas para a equipe campeã

2º LUGAR – 5 mil reais, com troféu e medalhas para a equipe vice-campeã.

3º LUGAR – 2 mil reais.

4º LUGAR – 1 mil reais.