Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida Setembro Verde e Amarelo, evento que marcou o encerramento da programação dedicada à inclusão social e à valorização da vida, com foco na prevenção ao suicídio.
A corrida contou com dois percursos — de 6 km e 12 km — e reuniu centenas de participantes entre atletas profissionais, amadores e a comunidade em geral. A competição distribuiu R$ 5 mil em premiações para os vencedores das categorias masculino e feminino, incentivando o esporte e o espírito de superação.
O prefeito Sérgio Lopes também participou do evento, reforçando a importância da prática esportiva como ferramenta de saúde e integração, além de destacar o simbolismo do movimento Setembro Verde e Amarelo, que une inclusão, conscientização e a defesa da vida.
A largada aconteceu em frente à Praça da Juventude, com voltas no entorno do antigo aeroporto, proporcionando um cenário marcante para os corredores e espectadores.
“Eventos como esse mostram que esporte e conscientização caminham juntos. Estamos investindo em ações que transformam vidas e promovem bem-estar para nossa população”, destacou o prefeito.
A Prefeitura de Epitaciolândia vem, ao longo dos anos, ampliando investimentos em atividades esportivas e campanhas sociais, reforçando o compromisso com a saúde, a qualidade de vida e a valorização da vida.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de pedestres e passeio ciclístico Amigos da Saúde – “Passos que transformam vidas” com mais de 500 pessoas e com premiação de R$ 5 mil.
As 06:00 horas da manhã teve início o passeio ciclístico no Centro da cidade e às 06:30 foi dada a largada da corrida de pedestres. As duas corridas, com percursos de 5 e 10 quilômetros saíram da frente da Caixa Econômica, para a Estrada da Variante e chegadas no mesmo local. A Corrida Amigos da Saúde, que também comemora os dois anos de fundação do grupo, conta com 400 atletas. O passeio em bicicletas, promovido em parceria com o Sicoob, reuniu mais de 100 participantes.
A corrida contou com as modalidades feminina e masculina e vários categorias que contemplaram das crianças aos idosos.
Os campeões nas modalidades feminina e masculina foram:
10 km, masculino: 1° lugar Arlino Nascimento da Silva, ganhou prêmio de R$ 500, no 2•lugar, Antônio Railan Oliveira, ficou com a premiação de R$ 300 e Mardones da Silva Gomes foi o 3° colocado e ficou com R$ 200 de premiação.
Na modalidade feminina a campeã foi Claudinete Silva de Paula, com premiação de R$ 500, a vice campeã foi Fabiana Alves da Silva que ficou com R$ 300 e Maria Alcione Rodrigues Vieira, com premiação de R$ 200.
Na prova de 5 quilômetros Cauã Cunha Amorim foi o vendedor, com premiação de R$ 500, em 2° lugar ficou Valdeir Souza, com prêmio de R$ 300 e Enzo Andrade Leitão, ficou em 3° com R$200.
No feminino, Maria Antônia da Cruz Felix venceu a competição e ficou com premiação de R$500. Valéria Braga Lima foi a vice-campeã e teve prêmio de R$ 300 e Maria José Menezes de Araújo foi a 3° colocada com R$ 200. Os 3 primeiros colocados ganharam com vales compra entre R$ 300 à R$ 100.
Lindomar Ferreira, Presidente do Grupo Amigos da Saúde destacou a grandeza do evento na .comemoração ao aniversário de Cruzeiro do Sul,
“Nosso grupo faz caminhadas até o Igarapé Preto todo sábado há dois anos e proveitamos para celebrar e comemorar aniversário de Cruzeiro do Sul e do nosso do grupo com essa corrida. E com a parceria com a Sicoob a gente teve a ideia de juntar duas atividades e fazer esse passeio ciclístico. Temos todo apoio da prefeitura e nosso objetivo é desenvolver os esportes de rua e promover saúde”, destacou.
As 17 horas haverá o desfile cívico militar, no Centro, com 80 instituições, encerrando a programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul.
Alan Rick se fortalece, enquanto Mailza e Bocalom se digladiam em meio ao silêncio do suposto chefe de organização Criminosa Gladson Cameli
Vereador Zemar repudia boatos enganosos e diz que foi vítima de agressão verbal, mas que irá acionar a justiça
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerrará programação dos 121 anos com corrida e desfile cívico-militar
Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior
Jorge Viana destaca importância do comércio exterior em palestra na OAB/AC. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Assessoria – Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas...
“PEC da Blindagem é escárnio”, diz deputada Socorro Neri ao apoiar manifestações populares contra a medida
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados
Senador Petecão presidirá comissão da Medida Provisória que isenta taxistas de taxa do taxímetro
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno