Corrida Internacional da Integração e Ciclismo do Pacífico movimentam Assis Brasil nos 49 anos do município

A fase municipal dos Jogos Escolares de Cruzeiro do Sul, promovida pela Prefeitura Municipal, entrou nesta semana em sua etapa eliminatória nas modalidades de futsal, vôlei e handebol, na categoria juvenil. A fase urbana dos Jogos competições, realizada no Ginásio Jader Machado, está mobilizando estudantes, professores e torcidas de diversas escolas do município.

Na manhã desta terça-feira, 13, o prefeito Zequinha Lima foi ao ginásio acompanhar os jogos e demonstrar apoio aos jovens atletas. Segundo ele, os jogos são uma grande vitrine para o surgimento de talentos no esporte local.

“Os Jogos Escolares se tornam uma vitrine para os nossos atletas. É a partir deles que conseguimos descobrir vários talentos nas mais diversas modalidades. Temos, neste ano, 18 modalidades esportivas em disputa. É um momento importante em que as escolas participam e mostram o trabalho realizado ao longo do ano. Ver de perto a animação da galera e a disposição dos atletas é motivo de alegria. Os melhores, certamente, representarão Cruzeiro do Sul em Rio Branco, na fase estadual ”, destacou o prefeito.

O diretor municipal de Esportes, Gilvan Ferreira, também marcou presença e ressaltou o clima de entusiasmo nas competições. “Olha a energia dentro desses ginásios. Hoje são as oitavas de final do futsal, só jogão. O ginásio, às oito da manhã, já estava lotado. As escolas estão aqui em peso. Está acontecendo o handebol, o vôlei, e no fim de semana teremos o basquete”, afirmou.

Gilvan também explicou que, como Cruzeiro do Sul não conta com arbitragem especializada em basquete, uma equipe virá de Rio Branco para conduzir a fase decisiva da modalidade, marcada para sábado e domingo. Já as disputas de atletismo, vôlei de praia e os jogos individuais estão programadas para as próximas semanas.

No futsal, a competição começou com 18 equipes. Ao fim desta terça-feira, serão definidos os oito times que avançarão para as quartas de final. As competições da categoria infantil iniciam na próxima semana.