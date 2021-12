“Copa Master 40” realiza as quartas de final no estádio Arena da Floresta na capital

Jogos do Copa Master 40 acontecem no estádio Arena da Floresta – Foto: Stalin Melo

Assessoria SEE – A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), em parceria com o Sindicato dos Árbitros, que realizou as quartas de final do Copa Master 40, evento organizado pelo Departamento de Esportes da própria SEE, cujos jogos acontecem no estádio Arena da Floresta.

Na quinta-feira, a equipe do bairro 6 de Agosto enfrentou o time do Humaitá, vencendo pelo placar de 3 a 2. Ainda na quinta-feira, no segundo jogo da noite, o time do Vila Acre venceu o BFN Master pelo placar de 2 a 1.

Já na sexta-feira, o time do Xapuri derrotou a equipe do Realmatismo, de Acrelândia, pelo placar de 3 a 0. Já No chamado jogo de fundo, a segunda partida noite, foi mais emocionante e aconteceu entre as equipes do Apolônio Sales e Diponta, que empataram no tempo normal em 1 a 1 e, nos pênaltis, o Apolônio Sales conseguiu a vitória pelo placar de 3 a 2.

Com isso, para a fase semifinal se classificaram as equipes 06 de Agosto, Vila Acre, Xapuri e Apolônio Sales. Na fase classificatória, o time da Seis de Agosto ficou com 9 pontos, o Vila Acre com 6 pontos, o Xapuri se classificou com apenas 4 pontos e o Apolônio Sales conquistou 9 pontos.

Depois da vitória do seu time, o Xapuri, o técnico Mauro Barbosa Lopes fez questão de dizer que o time enfrentou algumas dificuldades, mas conseguiu encaixar o jogo e, com isso, obter um excelente resultado. “O time veio desfalcado, mas deu tudo certo”, afirmou.

Já o presidente do Realmatismo, Gilmar Martins Vieira, lamentou o fato time ter vindo bem no campeonato, chegando a conquistar 5 pontos na fase classificatória, mas com o desfalque de dois atacantes, que estavam cumprindo suspensão, o time não conseguiu a vitória.

“Num todo o jogo foi bom, a gente tentou fazer o melhor, mas infelizmente não conseguimos um resultado positivo, mas quero agradecer a organização do campeonato, porque é a primeira vez que a gente participa e temos que exaltar o desempenho dos atletas”, disse.

Xapuri e Realmatismo realizaram um dos jogos das quartas-de-final – Foto: Stalin Melo

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.