Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no estádio “O Cruzeirão, à Copa de Futebol Master Rei Pelé.
Os jogos terão início às 18h30 com a partida entre as equipes do Estrela do Acre time do Moto táxi. Em seguida haverá o jogo entre o Atlético Mutirão contra o PSV da Vila Lagoinha. Os jogos são válidos pela fase de grupos da competição.
A Copa Rei Pelé é uma competição promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, voltada para o futebol Master com idade superior a 40 anos e conta com a participação de 19 equipes, incluindo 6 times da zona rural, representando as vilas da cidade. A competição teve início no sábado,11.
O Diretor de Esportes e Lazer da Prefeitura Gilvan Ferreira destacou a importância do evento e o apoio do Prefeito Zequinha Lima para o esporte local.
“Hoje daremos continuidade com a Copa Rei Pelé com dois grandes jogos no estádio O Cruzeirão. Temos 19 equipes que brigam pelo título e a premiação de quase R$ 15 mil. Nosso prefeito Zequinha Lima é um amante do esporte e tem nos dado as condições necessárias para realizarmos campeonatos que envolvem todas as categorias”, disse Gilvan.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer. O jogo de abertura foi vencido pela equipe do Club dos 40 por 2 a 0 sobre a equipe do Atlético Moa.
O evento contou com a presença de grande público, além de sorteios de pix para os torcedores, patrocinados pelas equipes e distribuição de chocolate para as crianças presentes no estádio.
O torneio, que se firmou como um evento tradicional no calendário esportivo local, reune 19 equipes, incluindo seis times da zona rural, representando as vilas do município.
Gilvan Ferreira, Diretor de Esportes e Lazer, destacou a relevância do evento para a valorização do esporte na região.
“Hoje realizamos mais uma grande festa aqui no Cruzeirão, com grande presença da torcida. Essa é a 3° edição da Copa Rei Pelé de Futebol Master com premiação estimada em 15 mil reais. São 19 equipes compostas por grandes nomes que já fizeram história em nosso futebol. O prefeito Zequinha Lima apoia a continuidade das competições do esporte local”,enfatiza Gilvan.
