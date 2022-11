Confirmado como técnico, Ulisses Torres, cita surpresa por convite e destaca responsabilidade em 4ª passagem pelo Rio Branco

Ulisses Torres, técnico Andirá – Foto: Murilo Lima

Confirmado como técnico do Rio Branco-AC para próxima temporada, Ulisses Torres, 55 anos, está oficialmente de volta ao futebol profissional e terá a responsabilidade de levar o maior campeão acreano de volta ao cenário nacional.

Em entrevista ao ge, nesse sábado (12), Ulisses Torres disse que ficou surpreso pelo convite feito pelo presidente Valdemar Neto para comandar o Rio Branco-AC em 2023, mas que recebeu com muita alegria. Ele está de férias fora do Acre e retorna no fim do mês.

Mesmo sem exercer a condição de técnico há sete anos, o treinador conta que tem acompanhado os bastidores do futebol acreano e sabe das dificuldades que Estrelão enfrenta.

– Eu estou fora de Rio Branco e fui meio que pego de surpresa com o convite, apesar de muito grato e muito feliz. Nas ultimas temporadas eu vinha trabalhando mais fora de campo, mas a gente sempre tá ali assistindo, vendo, acompanhando o futebol, a evoluação. A gente sabe também que a situação do Rio Branco não é uma das mais confortáveis, mas já esteve pior. Vamos procurar fazer parte desse processo pra ajudar o Rio Branco a retornar os dias de glória – disse.

– Você se negar se treinador do Rio Branco aí no Acre é você se negar ser treinador do Flamengo aqui no Rio. A responsabilidade quando maior, melhor. A gente tá nesse meio pra encarar os desafios. Quanto maior, melhor – completa.

Ulisses Torres foi campeão acreano da segunda divisão com o Andirá em 2015 e desde então não atuou mais como treinador. Os seus dois últimos trabalhos foi como diretor de futebol no Galvez, em 2021, e no próprio Rio Branco-AC, em 2016. Ele foi técnico do Estrelão em 2003 e 2009.

Segundo o técnico, essa ausência da função há sete anos não será problema para desenvolver um bom trabalho no Rio Branco-AC.

Ulisses Torres trabalhou como diretor de futebol do Rio Branco-AC em 2016 – Foto: João Paulo Maia

– A gente vive o futebol no dia a dia. Obviamente, você dentro de campo vivencia aquilo que você gosta de fazer dentro de campo. A gente acompanhava um pouco mais de fora, mas estava presente em todos os treinamentos (…) Acho que não vai fazer diferença não porque eu vivi muito, mais muito mais mesmo dentro de campo do que fora.

Mesmo com Rio Branco-AC tendo apenas o Campeonato Acreano no calendário do futebol profissional em 2023, o treinador diz que vai formar um time competitivo para buscar vagas na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde de 2024.

– O Rio Branco não forma um time sem ser competitivo. É a tradição do clube. Estamos com essa expectativa. Obviamente, essas conversas não se aprofundaram, só quando eu retornar, mas a ideia é fazer uma base caseira, mas fazer uma mesclagem, ver uns pontos cruciais dentro da condição do clube, sempre conversando com a diretoria. O interessante no futebol acreano, além do título, é a classificação para etapas nacionais – afirma.