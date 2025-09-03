Esporte
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história do futebol de base da região ao conquistar o título da Copa Cidade de Brasiléia, após vencer a equipe do Aquarela pelo placar de 3 a 1, em uma final emocionante e marcada por grandes jogadas, garra e muita competitividade.
A decisão, que reuniu torcedores e familiares, foi um verdadeiro espetáculo do futebol juvenil, evidenciando a qualidade técnica e a determinação dos jovens atletas. Ao longo de toda a competição, o São Cristóvão mostrou disciplina, superação e espírito coletivo, características que o levaram à conquista do troféu.
O elenco campeão conta com jogadores de Epitaciolândia e Xapuri, que se destacaram não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pela postura comprometida em todos os momentos da competição. A comissão técnica, formada por Ricardo Maffi, Kaillon Gabriel e Yeiki Junior, foi fundamental no trabalho de preparação, desenvolvendo estratégias e treinamentos que resultaram no desempenho vitorioso.
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, fez questão de parabenizar os atletas, destacando a importância do esporte como ferramenta de formação e cidadania:
“Fiquei muito feliz em parabenizar de coração esses jovens talentos, que demonstraram união, dedicação e muita habilidade dentro de campo. Também agradeço à comissão técnica pelo excelente trabalho na preparação da equipe. Investir no esporte é acreditar no futuro da nossa juventude, e reforço meu compromisso em apoiar e incentivar o crescimento do futebol em nosso município.”
Com essa conquista, o São Cristóvão Sub-17 consolida-se como uma das equipes mais promissoras do futebol de base regional, inspirando novas gerações de atletas e reforçando a relevância dos investimentos em projetos esportivos. O título não é apenas uma vitória dentro das quatro linhas, mas também um símbolo de dedicação, trabalho em equipe e esperança para o futuro do esporte local.
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo municipal. Neste ano, a premiação ultrapassa R$ 37 mil, fruto de emenda parlamentar do Deputado Luiz Gonzaga, reforçando o incentivo ao esporte e à valorização do futebol feminino.
O vice-prefeito Guarsônio Melo, que coordena a organização do campeonato, destacou a importância da competição. “O futebol feminino tem crescido e conquistado seu espaço. Nosso objetivo, meu, do Prefeito César, da nossa gestão, é valorizar as atletas e proporcionar um campeonato à altura do talento das mulheres que brilham em campo. Esse campeonato é o maior do Vale do Juruá, e todos os anos crescemos em quesito de inscritos e de premiação”, afirmou.
A premiação será distribuída da seguinte forma:
• Equipe Campeã: R$ 15.000,00
• Vice-campeã: R$ 8.000,00
• 3º lugar: R$ 5.000,00
• 4º lugar: R$ 3.000,00
• 5º lugar: R$ 1.000,00
• 6º lugar: R$ 500,00
Premiações individuais:
• Melhor Jogadora: R$ 500,00
• Melhor Goleira: R$ 500,00
• Artilheira: R$ 500,00
• Equipe mais organizada: R$ 500,00
O concurso de Musa do Campeonato também faz parte da programação, com prêmios de R$ 500, R$ 300, R$ 100 e R$ 100 para as quatro primeiras colocadas. As equipes campeã e vice receberão ainda troféus e medalhas. As inscrições já estão abertas no Departamento de Esportes, e as vagas são limitadas. A previsão é de que a competição tenha início no próximo dia 27 de setembro.
