RIO BRANCO
Esporte

Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia

Publicados

3 de setembro de 2025

Esporte

São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia

A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história do futebol de base da região ao conquistar o título da Copa Cidade de Brasiléia, após vencer a equipe do Aquarela pelo placar de 3 a 1, em uma final emocionante e marcada por grandes jogadas, garra e muita competitividade.

A decisão, que reuniu torcedores e familiares, foi um verdadeiro espetáculo do futebol juvenil, evidenciando a qualidade técnica e a determinação dos jovens atletas. Ao longo de toda a competição, o São Cristóvão mostrou disciplina, superação e espírito coletivo, características que o levaram à conquista do troféu.

O elenco campeão conta com jogadores de Epitaciolândia e Xapuri, que se destacaram não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pela postura comprometida em todos os momentos da competição. A comissão técnica, formada por Ricardo Maffi, Kaillon Gabriel e Yeiki Junior, foi fundamental no trabalho de preparação, desenvolvendo estratégias e treinamentos que resultaram no desempenho vitorioso.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, fez questão de parabenizar os atletas, destacando a importância do esporte como ferramenta de formação e cidadania:

“Fiquei muito feliz em parabenizar de coração esses jovens talentos, que demonstraram união, dedicação e muita habilidade dentro de campo. Também agradeço à comissão técnica pelo excelente trabalho na preparação da equipe. Investir no esporte é acreditar no futuro da nossa juventude, e reforço meu compromisso em apoiar e incentivar o crescimento do futebol em nosso município.”

Com essa conquista, o São Cristóvão Sub-17 consolida-se como uma das equipes mais promissoras do futebol de base regional, inspirando novas gerações de atletas e reforçando a relevância dos investimentos em projetos esportivos. O título não é apenas uma vitória dentro das quatro linhas, mas também um símbolo de dedicação, trabalho em equipe e esperança para o futuro do esporte local.

