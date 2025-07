Com sucesso de participantes, Corrida Pedestre marca comemoração dos 115 anos de Brasiléia

Em clima de celebração e integração, foi realizada a tradicional Corrida Pedestre de Brasiléia, evento esportivo que integrou a programação oficial de aniversário dos 115 anos do município, comemorado neste mês de julho.

Com largada nas primeiras horas da manhã, a corrida reuniu atletas locais, de outros municípios do Acre e também da Bolívia, reforçando a característica fronteiriça e multicultural da cidade.

O percurso pelas principais ruas de Brasiléia atraiu a atenção de moradores e visitantes, que prestigiaram o evento com entusiasmo.

Um dos grandes destaques da corrida foi a participação em massa do grupo Elite Alto Acre, que levou diversos atletas para competir em praticamente todas as categorias. A presença forte da equipe demonstrou o crescimento e a organização do esporte local, com atletas preparados e engajados na valorização das competições regionais.

A realização da corrida contou com o apoio do deputado estadual Tadeu Hassem e do senador Márcio Bittar, que contribuíram para a estruturação do evento e incentivo ao esporte regional. “É uma alegria participar da comemoração de mais um aniversário de Brasiléia, incentivando a prática esportiva e a união da nossa comunidade”, destacou o deputado Tadeu Hassem.

Além da corrida pedestre, a programação esportiva contou com uma série de atividades, como competições de ciclismo, amistosos de futebol, Campeonato de vôlei, Torneio de Basquete, Tênis de Mesa e outros eventos.

O gerente de esportes do município, Clebson Venâncio, agradeceu o apoio da gestão municipal e destacou a importância da valorização do esporte local. “Quero agradecer ao nosso prefeito Carlinhos do Pelado pelo total apoio à programação esportiva dos 115 anos de Brasiléia. Foi uma semana intensa, com diversas modalidades, integração das comunidades e valorização dos nossos atletas. Essa atenção ao esporte fortalece a juventude e une ainda mais o nosso povo”, afirmou Clebson.

A Corrida Pedestre é apenas uma das diversas ações realizadas durante as festividades do aniversário de Brasiléia, que também incluem eventos culturais, apresentações artísticas, solenidades cívicas e atividades de lazer para toda a população.

Confira como ficou o pódio das categorias da Corrida Pedestre em comemoração aos 115 anos de Brasiléia:

Categoria Juvenil Feminina:

🥇 1º lugar – Ana Kaele – Xapuri-AC

Categoria Juvenil Masculino:

🥇 1º lugar – Marcos Mendes – Bolívia

🥈 2º lugar – Kailan da Silva

Categoria Máster Masculino – 5 km:

🥇 1º lugar –Almir Rufino

🥈 2º lugar – Tito Francisco

Categoria Máster Feminino – 5 km:

🥇 1º lugar – Salete Fernandes

🥈 2º lugar – Lindalva Pereira

Categoria Masculino Geral – 5 km:

🥇 1º lugar – Jesus Mendes – Bolívia

🥈 2º lugar – Quelvison Bezerra – Xapuri-AC

🥉 3º lugar – Wendel Pedro

Categoria Feminino Geral – 5 km:

🥇 1º lugar – Aline Bento

🥈 2º lugar – Luciana Roman

🥉 3º lugar – Luciana de Araújo

Percurso de 08 km

Categoria feminino Geral – 8 Km:

🥇 1º lugar – Francisca dos Santos – Assis Brasil-AC

🥈 2º lugar – Ana Carolina

🥉 3º lugar – Ana Cristina

Categoria Masculino Geral – 8 km:

🥇 1º lugar – Miguel Bolt

🥈 2º lugar – Efrain Santos – Bolívia

🥉 3º lugar – Luiz Carlos