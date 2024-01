Com sucesso de participação Prefeitura Cruzeiro do Sul premia vencedores da Corrida da Virada

Mais de quatrocentos atletas, profissionais e amadores, acordaram cedo neste domingo, último dia do ano de 2023, para participarem da III Corrida da Virada de Cruzeiro do Sul. A Catedral Nossa Senhora da Glória foi o local escolhido para a concentração, largada e a chegada dos corredores. A largada foi as 6h, em pelotão único, com percursos de 5 e 10 quilômetros.

O trajeto foi feito pela Variante, com retorno para a igreja matriz. Ao longo do percurso houve pontos estratégicos de hidratação para os atletas e um posto médico foi montado para atendimentos ao final da prova.

Os vencedores, até o terceiro lugar tanto masculino quanto feminino, da categoria geral 10 km ganharam premiação em dinheiro nos valores de R$ 1.300, R$ 1.000 e R$ 800, respectivamente. Nos 5 km os prêmios foram de R$ 800, R$ 500 e R$ 300. Na categoria cadeirante os ganhadores receberam os valores de R$ 300. Somando um total de R$ 14.800 de premiação.

Com menos de 20 minutos de prova, os primeiros colocados nas categorias feminina e masculina foram chegando para formar o pódio e receber a premiação.

Nos 5km, o primeiro lugar geral foi formado por Caio Pessoa, atleta do Bujari, no masculino, e Maria de Nazaré Ferreira, de Cruzeiro do Sul, no feminino. Caio conta que a preparação para a corrida começou há duas semanas e destacou a organização do evento.

“Comecei a me preparar umas duas semanas antes, porque também estava participando de outras competições em Rio Branco e outros municípios do estado. A organização daqui está excelente, faz gosto vir participar e correr. O percurso foi bem duro, mas bem gostoso de trabalhar”, falou.

Maria de Nazaré disse que treinou por três semanas e fazia o percurso da prova diariamente. “Acordava 4h da manhã para ir treinar. A prova foi sofrida, na ponte principalmente, mas superei e deu tudo certo. O evento tá maravilhoso, espero que no próximo ano seja melhor”, disse.

O pódio masculino nos 5 km foi completado com Walter de Oliveira no segundo lugar e Leandro Pinho na terceira colocação. No feminino 5 km, subiram ao pódio ao lado de Maria de Nazaré, Maria Antônia Félix e Maria Elinete Farias, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Entre os atletas cadeirante masculino, só dois competidores se inscreveram e cada um venceu como 1º lugar, em suas respectivas categorias. Thomas Rodrigues, que veio de Tarauacá, levou a premiação para atletas tetraplégico e Edson Cardoso, venceu como paraplégico. No feminino não houve participação de competidoras.

“O percurso foi maravilhoso. Só tenho a agradecer. É a segunda vez que participo e a corrida sempre foi muito bem organizada. Infelizmente tivemos pouca participação de atletas com deficiência, mas o importante é incentivar”, comentou Edson Cardoso.

Na categoria geral 10 km masculino, Jailson Dantas ficou com o primeiro lugar, seguido de Evando Saraiva, 2º, e Kauan Maciel, em terceiro. No feminino ganharam Maria Rosângela, na primeira colocação, Claudinete de Paula em segundo e Mairene Braga ficou com a terceira posição.

Corredora profissional há 14 anos e campeã acreana de atletismo, Rosângela, que representou a capital, Rio Branco, parabenizou a prefeitura de Cruzeiro do Sul pelo trabalho realizado no percurso da corrida.

“Quero parabenizar a prefeitura de Cruzeiro do Sul pela organização da prova, que foi de excelência, com hidratação nos pontos certos e com um ótimo percurso, com batedores e tudo certinho. Estão todos de parabéns, e espero que ano que vem a prefeitura continue fazendo essa festa maravilhosa para todos os corredores”, ressaltou a atleta cruzeirense.

“Venho da maratona, não estava 100%, mas deu tudo certo hoje. Treino quase todos os dias há mais de dez anos, praticamente vivo de corrida”, declarou Jailson.

O prefeito Zequinha Lima competiu na categoria 5 km e destacou o sucesso da Corrida e a inclusão dos atletas cadeirantes.

“Fico feliz que pelo terceiro ano consecutivo estarmos realizando a Corrida da Virada e a cada ano que passa aumenta mais a quantidade de pessoas que participam. Pessoas de vários municípios vieram para correr aqui. É importante também a gente destacar a inclusão que nós tivemos nesse momento aqui, com a participação de atletas cadeirantes. Fico feliz, acho que não tinha como, nesse último dia do ano, não fazer essa virada, correndo acelerado para que a gente possa entrar no ano de 2024 cheio de saúde e energia para continuar trabalhando e cuidando do nosso povo”, disse o Prefeito.

Com a Corrida da Virada, a prefeitura de Cruzeiro do Sul encerra o ano esportivo de 2023. O Diretor de Esportes, Raffaine Andrade, falou sobre a dimensão que a corrida ganhou em todo o estado acreano.

“A III Corrida da Virada está entrando pro mapa esportivo do estado do Acre como uma das maiores e melhores corridas de rua do nosso estado. Hoje nós recebemos aqui mais de quatrocentos competidores, celebrando o esporte, a inclusão e também a celebração do último dia do nosso ano esportivo. Estou muito feliz com o resultado”, comentou Raffaine.

“Este é um evento que já faz parte do calendário esportivo do município de Cruzeiro do Sul. Gratidão ao prefeito Zequinha Lima a nossa diretoria de Esportes da Secretaria de Educação. Ressalto aqui a importância do esporte na vida das pessoas e é isso que temos procurado fazer nesses últimos três anos. Tivemos hoje um dia e uma festa linda, não poderíamos fechar o ano de 2023 de forma melhor e que venha 2024”, finalizou o secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer, Edvaldo Gomes.

Além da categoria geral de 10 quilômetros, também houve premiação de R$ 200, R$ 150 e R$ 100, para os primeiros três colocados de outras seis categorias, de acordo com a faixa etária, tanto para corredores masculinos quanto feminino.

Conforme classificação abaixo:

10 km – Masculino

Categoria 18 a 29 anos

1° Aldísio Junior

2° Rodrigo Silva

3° Josué França

Categoria 30 a 39 anos

1° Arlindo Silva

2° Mardones Gomes

3° Francisco Lima

Categoria 40 a 49 anos

1° Izangelo Silva

2° Antônio Félix

3° Romarisson Lima

Categoria 50 a 59 anos

1° Manoel Cunha

2° Raimundo Cunha

3° Lázaro Silva

Categoria a partir de 60 anos

1° Angenildo Lima

2° Álvaro Ferreira de Lima

3° Antônio Cameli Teles

10 km – Feminino

Categoria 18 a 29 anos

1° Adriana Santos

2° Vanessa Machado

3° Melissa Cameli

Categoria 30 a 39 anos

1° Karem Rodrigues

2° Claudia Lima

3° Adervania Silva

Categoria 40 a 49 anos

1° Benedita Paula

2° Edneida Gomes

3° Vera Pereira

Categoria 50 a 59 anos

1° Maria Aparecida Valente

2° Antônia Conceição

3° Maria de Lourdes