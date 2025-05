Com participação recorde de clubes e investimento de quase 60 mil, prefeitura oficializa temporada de futebol de campo

Em noite memorável para o esporte de Brasiléia, a gestão carlinhos do Pelado, por meio da secretaria de Cultura (Gerência de Esportes), abriu oficialmente a temporada do futebol de campo 2025, com a Taça Cidade Brasiléia de Futebol, neste sábado 17.

Atletas, torcedores e simples amantes do futebol aguardavam aciososos a abertura do campeonato de campo, que há seis anos não acontecia na cidade e o retorno foi na medida certa com apresentação de dança do grupo da universidade UNITEPC, atuais campeões da INTERMED a Equipe Cheerleading, levando a torcida ao delírio, falas das autoridades e jogos da primeira rodada.

A cada pessoa que ocupava as arquibancadas, era notória a alegria em ver o estádio José Guimard dos Santos sendo reativado e recebendo novos ou experientes atletas nas Categorias: 1ª divisão, Máster masculino, feminino aberto e Sub 17 masculino.

“Brasiléia está definitivamente construindo um novo cenário no esporte local, procurando evoluir, visando oferecer entretenimento, esporte e lazer com segurança e qualidade a todos”, destacou o gerente de esportes Clebson Venâncio.

Os vereadores Dhjailson Américo, Careca Gadelha e vereadora Lucélia Borges, fizeram questão de pestigiar à abertura da Taça Cidade Brasiléia de Futebol de Campo. Em sua fala Lucélia Borges enalteceu a gestão Carlinhos do Pelado pelos investimentos e olhar atencioso para o esporte local em apenas quatro meses de gestão e escrevendo uma nova história diante dos esportistas.

Para o vice-prefeito Amaral do Gelo, que no ato representou o prefeito Carlinhos do Pelado, esse momento fica marcado na memória de todos e não é diferente enquanto gestão municipal. “Ficamos felizes em ver tanta gente prestigiando o campeonato de campo. Desejamos que todos façam um ótimo campeonato e que vença o melhor!”, declarou ele.

A prefeitura de Brasiléia está empenhada em dar sustentação ao Campeonato, que certamente será uma das maiores competições já produzida nessa região, proporcionando a ampliação do esporte e lazer, para isso conta com o apoio do Governo do Acre através da secretaria estadual de esportes liderada pelo secretário Ney Amorim.

A Taça Cidade Brasiléia de Futebol de Campo, terá a duração de 75 dias, contando com a participação de 594 atletas divididos em 27 equipes em 04 categoria (participação recorde), com investimentos total orçado em 59.482,00 (Cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais).