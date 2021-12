Com inclusão da Arena da Floresta, FFAC altera tabelas do Acreano Sub-11, Sub-13 e Sub-17

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) divulgou nesse sábado (4), mudanças nas tabelas do Campeonato Acreano Sub-11, Sub-13 e Sub-17. A maioria dos confrontos que estavam previstos para serem disputados no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), foram transferidos para Arena da Floresta, na capital. (Confira as tabelas atualizadas no fim desta matéria)

No Acreano Sub-11, todas as partidas foram alteradas para Arena da Floresta, com exceção do confronto Escolinha Esporte Saúde e Lazer x Escolinha Bem Estar, que segue marcado para o Florestão.

A FFAC fez a mesma mudança nos jogos da segunda rodada, quartas de final, semifinais e final do Acreano Sub-13. Já no Acreano Sub-17, com exceção da rodada de aberta que foi mantida para o Florestão, todas as partidas foram remarcadas para a Arena da Floresta.

Veja as tabelas atualizadas

Por Globo Esporte Acre

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O Gefron apreendeu dentro de Van do município de Brasileia aproximadamente 150 kg de entorpecente, seria esta a maior apreensão daquela regional. De acordo com informações preliminares, o veículo da prefeitura iria realizar mais um transporte de pacientes que estão fazendo tratamento em Rio Branco quando foi surpreendido pelo policiais, após revistarem os pacientes e o veículo encontraram em uma sacola preta com todo o entorpecente.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.