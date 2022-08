Com emenda de Perpétua Almeida, prefeitura de Porto Walter inicia o maior campeonato de futebol da história

O final de semana foi marcado pela realização da primeira fase do Campeonato Indígena de Futebol de Campo de Assis Brasil. O evento aconteceu na Aldeia Peri, Terra Indígena Mamoadate, Alto Rio Iaco e reuniu centenas de moradores da localidade.

O prefeito do município, Jerry Correia, viajou até o local para participar do evento. O gestor percorreu 75 quilômetros de ramal até chegar às margens do Rio Iaco, depois seguiu mais duas horas e meia de barco para finalmente chegar à aldeia Peri.

Jerry Correia foi recebido com festa pelos moradores de 12 aldeias que estavam reunidos na aldeia Peri. Após a recepção o prefeito seguiu para o campo de futebol onde as competições já aconteciam desde o dia anterior.

O Coordenador Municipal de Esportes, Marisandro Nascimento, disse que o evento acontece pela segunda vez e está sendo um sucesso de participação de equipes e também de público.

“Por determinação de nosso prefeito estamos realizando a segunda edição do Campeonato de Futebol Indígena. Nessa primeira fase a equipe da aldeia Mulateira foi a grande campeã da modalidade masculina, enquanto a aldeia Jatobá foi a vencedora da modalidade feminina”, informou.

O cacique da aldeia Peri, Arthur Manchineri, disse que foram anos de abandono e esquecimento por parte da prefeitura de Assis Brasil, mas que a atual gestão tem dado atenção e respeito aos povos indígenas.

“O prefeito Jerry Correia é nosso amigo. Ele já provou isso, seja quando nós o procuramos na cidade ou quando ele vem aqui em nossas aldeias. Hoje aqui estamos inaugurando um galpão que a Prefeitura ajudou a fazer em parceria com a comunidade, além disso tivemos a honra de sediar esse grande evento”, comentou Arthur.

O prefeito Jerry aproveitou a ocasião para reunir as lideranças e moradores das aldeias presente para ouvir suas reivindicações.

“Que alegria poder contribuir com momentos como esse, onde as pessoas se alegraram e voltam a ter esperança em dias melhores. Não é apenas futebol, é dizer que nós estamos presente, que essa gestão tem compromisso com a população indígena. Eu volto pra casa cheio de boas energias e com desejo de fazer mais por quem mais precisa”, disse Correia.

As próximas fases do Campeonato Indígena serão realizadas na Terra Indígena Cabeceiras do Rio Acre e na aldeia Extrema no Rio Iaco. Os vencedores irão disputas as finais no mês de outubro no estádio municipal José Dantas.