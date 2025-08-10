Esporte
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu vaga na semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Masculino ao vencer o Villa, de Rio Branco, pelo placar de 2 a 0.
Os gols da vitória foram marcados por Mateus Ribeiro e Pedrinho, que brilharam na partida e garantiram o avanço da equipe. Agora, o Brasiléia enfrentará o Lyon na semifinal, também em casa, em data e horário ainda a serem definidos pela organização.
Enquanto o sub-20 segue firme na disputa pelo título, a equipe sub-17 não teve a mesma sorte. Jogando em Rio Branco, foi superada e se despediu da competição.
A expectativa agora é de casa cheia no próximo duelo, com a torcida apoiando o Brasiléia na busca por uma vaga na grande final do Estadual.
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira (4) a segunda fase da Copa BOLPEBRA 2025, torneio esportivo que simboliza a união entre Bolívia, Peru e Brasil na região da tríplice fronteira.
A cerimônia de abertura ocorreu no Estádio Roberto Jordán Cuéllar e contou com a participação de delegações dos três países da tríplice fronteira: Brasil (Brasiléia), Peru (Puerto Maldonado) e Bolívia (Cobija). O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve presente e destacou a importância da integração entre os povos por meio do esporte.
“É uma honra para Brasiléia participar dessa celebração que vai além do futebol. A Copa BOLPEBRA representa união, respeito e a construção de laços históricos entre os nossos povos. Estamos felizes por fazer parte desta história, ainda mais neste momento tão simbólico para a Bolívia”, afirmou o prefeito.
A segunda fase do torneio está sendo coordenada pela comissão de esportes de Cobija, como parte oficial das comemorações pela independência boliviana. Também esteve presente na solenidade o governador de Pando, Regis Germán Richter, mais conhecido como “Papito”, que exaltou o espírito de confraternização promovido pelo torneio.
“A BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o governador.
Brasiléia chega à competição com moral elevada após conquistar o título da primeira fase, realizada em julho em Puerto Maldonado, no Peru. Agora, a equipe brasileira volta a campo buscando manter o bom desempenho nesta nova etapa.
O Dia da Independência da Bolívia celebra a assinatura do Ato de Independência em 6 de agosto de 1825, na cidade de Santa Cruz, encerrando o domínio espanhol e dando origem à República da Bolívia. O movimento foi liderado por figuras históricas como Simón Bolívar, primeiro presidente do país e um dos grandes nomes da libertação sul-americana.
A Copa BOLPEBRA, que reúne atletas das três nações vizinhas, é considerada uma ferramenta diplomática e cultural de integração entre os países da tríplice fronteira, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços de amizade entre os povos.
