RIO BRANCO
Esporte

Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20

Publicados

10 de agosto de 2025

Esporte

Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu vaga na semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Masculino ao vencer o Villa, de Rio Branco, pelo placar de 2 a 0.

Os gols da vitória foram marcados por Mateus Ribeiro e Pedrinho, que brilharam na partida e garantiram o avanço da equipe. Agora, o Brasiléia enfrentará o Lyon na semifinal, também em casa, em data e horário ainda a serem definidos pela organização.

Enquanto o sub-20 segue firme na disputa pelo título, a equipe sub-17 não teve a mesma sorte. Jogando em Rio Branco, foi superada e se despediu da competição.

A expectativa agora é de casa cheia no próximo duelo, com a torcida apoiando o Brasiléia na busca por uma vaga na grande final do Estadual.

