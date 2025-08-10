Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20

Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira (4) a segunda fase da Copa BOLPEBRA 2025, torneio esportivo que simboliza a união entre Bolívia, Peru e Brasil na região da tríplice fronteira.

A cerimônia de abertura ocorreu no Estádio Roberto Jordán Cuéllar e contou com a participação de delegações dos três países da tríplice fronteira: Brasil (Brasiléia), Peru (Puerto Maldonado) e Bolívia (Cobija). O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve presente e destacou a importância da integração entre os povos por meio do esporte.

“É uma honra para Brasiléia participar dessa celebração que vai além do futebol. A Copa BOLPEBRA representa união, respeito e a construção de laços históricos entre os nossos povos. Estamos felizes por fazer parte desta história, ainda mais neste momento tão simbólico para a Bolívia”, afirmou o prefeito.

A segunda fase do torneio está sendo coordenada pela comissão de esportes de Cobija, como parte oficial das comemorações pela independência boliviana. Também esteve presente na solenidade o governador de Pando, Regis Germán Richter, mais conhecido como “Papito”, que exaltou o espírito de confraternização promovido pelo torneio.

“A BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o governador.

Brasiléia chega à competição com moral elevada após conquistar o título da primeira fase, realizada em julho em Puerto Maldonado, no Peru. Agora, a equipe brasileira volta a campo buscando manter o bom desempenho nesta nova etapa.

O Dia da Independência da Bolívia celebra a assinatura do Ato de Independência em 6 de agosto de 1825, na cidade de Santa Cruz, encerrando o domínio espanhol e dando origem à República da Bolívia. O movimento foi liderado por figuras históricas como Simón Bolívar, primeiro presidente do país e um dos grandes nomes da libertação sul-americana.

A Copa BOLPEBRA, que reúne atletas das três nações vizinhas, é considerada uma ferramenta diplomática e cultural de integração entre os países da tríplice fronteira, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços de amizade entre os povos.