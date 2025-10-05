Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Esporte

Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado

Publicados

5 de outubro de 2025

Esporte

Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado (04), dentro da programação do 9º Festival da Banana.

O evento contou com a presença do deputado federal Zezinho Barbary, que acompanhou de perto as disputas e destacou a importância de incentivar o esporte e valorizar eventos que fortalecem a economia e o turismo local.

A competição foi organizada pelo Grupo Unidos pelo Motocross, sob a presidência de Isael, com o apoio da Prefeitura de Rodrigues Alves, que investiu mais de R$ 40 mil na realização do campeonato, reforçando seu compromisso com o esporte e o lazer da população.

O prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto do Jamilson ressaltaram a importância de apoiar o motocross e outras modalidades esportivas, destacando que o incentivo ao esporte é uma forma de promover lazer, integração e desenvolvimento para a juventude rodriguense.

Pilotos de várias regiões mostraram talento e coragem em cada curva, levando o público ao delírio. Entre os destaques da competição, o piloto Rodrigo Santos sagrou-se campeão da categoria Nacional, demonstrando muita técnica e determinação em uma disputa emocionante até a bandeirada final.

A Prefeitura de Rodrigues Alves parabeniza todos os competidores, o grupo organizador e agradece ao público que compareceu para prestigiar essa grande final!

