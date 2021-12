Com apoio da Prefeitura: Seleções de vôlei de Sena participam de amistosos em Plácido de Castro

Contando com o total apoio da gestão municipal, as seleções de vôlei masculina e feminina de Sena Madureira participaram na tarde do último sábado (04) de amistosos no município de Plácido de Castro, com as equipes Anfitriãs.

Em ambos os jogos as seleções senamadureirenses saíram vitoriosas, no Masculino Sena venceu pelo placar de 3 sets a 0, enquanto que no feminino o time do Vale do Iaco venceu por 2 sets a 0.

O Técnico da seleção masculina, Romário Guedes, destacou a importância do apoio da gestão do Prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira a modalidade, que vem resultando no desenvolvimento do esporte do Vale do Iaco. “O suporte que a Prefeitura vem dando para o vôlei em Sena Madureira tem sido determinante para o crescimento da modalidade em nosso município, a população voltou a dar atenção aos jogos, e ao meu ver o grande investimento é o convênio com a Federação Acreana de Vôlei para a implantação de escolinhas. Além disso, a gestão municipal nos dar todo o apoio no que tange ao transporte e outras demandas da nossa equipe para a realização dos amistosos”, disse. Romário também externou seus agradecimentos pelo apoio que tem recebido. “Agradeço primeiramente a Deus por nossa viagem a Plácido de Castro para a realização desses amistosos, e ao Prefeito Mazinho Serafim, ao vice-prefeito Gilberto Lira, à Secretária de Cultura, Lourdes Gregorio, à vereadora Ivoneide Bernardino e ao nosso amigo Secretário de Cidadania, Daniel Herculano, pelo apoio total ao Vôleibol de Sena Madureira”, afirmou.

