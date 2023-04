Com alterações e inclusão de mais um time, 1° Copão Intermunicipal de Vôlei Tarauacaense terá 13 equipes

Primeiro Copão Intermunicipal de Vôlei Taraucaense tem participantes confirmados – Foto: João Paulo Maia

O 1° Copão Intermunicipal de Vôlei Taraucaense será realizado entre os dias 21 e 23 de abril, no ginásio poliesportivo Ruynet Lima de Matos, em Tarauacá, no interior do Acre, com a participação de 13 equipes.

Os municípios de Plácido de Castro, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira, Epitaciolândia, Boca do Acre, Tarauacá e Guajará (AM) serão os participantes com times nos naipes masculino e feminino, mas há algumas exceções.

Pelo masculino, a equipe Atlético Juruá entrou no lugar do município de Cruzeiro do Sul. Já pelo feminino, no lugar de Guajará (AM) e Epitaciolândia entram os municípios de Boca do Acre e Tarauacá.

O Copão Intermunicipal vai ser disputado no formato classificatório e eliminatório. As sete equipes do masculino e as seis do feminino serão divididas em dois grupos. As equipes se enfrentaram entre si dentro das respectivas chaves e os dois melhores de cada naipe avançam às semifinais (1º A x 2º B, 1º B x 2º A).

A competição está sendo promovida pela Prefeitura de Tarauacá em parceria com a Federação Acreana de Vôlei (Feav), que será responsável pela arbitragem da competição. Gustavo Almeida Globo Esporte Acre