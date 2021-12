Com 42 duplas, 1º Open Beach Tennis é neste final de semana em Rio Branco

Andirá supera Atlético-AC e fatura 1º turno do Campeonato Acreano Sub-17 – Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha

O Andirá é campeão do primeiro turno do Campeonato Acreano Sub-17. Em confronto aberto e bem disputado, o Morcego foi mais efetivo no ataque e superou o Atlético-AC na decisão por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (2), na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC).

O Morcego saiu na frente do marcador logo aos sete minutos do primeiro tempo com gol de Alanzinho. Aos 42 minutos, em bobeada da defesa do Galo Carijó, Robertinho ampliou a vantagem: 2 a 0.

Na etapa final, o Galo Carijó conseguiu diminuir a desvantagem aos 38 minutos. Henry marcou contra após cobrança de falta.

O gol marcado pôs o Atlético-AC de volta no jogo, mas não foi o suficiente. O título simbólico do primeiro turno coloca o Andirá na decisão da competição. Se vencer o returno, fatura o estadual da categoria de forma direta. O segundo turno do estadual começa no próximo domingo (5), no estádio Florestão, na capital. Galvez e Vasco-AC se enfrentam às 7h30, e Humaitá x Atlético-AC jogam a partir das 9h30. Andirá x Independência e Náuas x São Francisco fecham rodada às 14h e 16h, respectivamente. Por Globo Esporte Acre

