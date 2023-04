Colégio Acreano é campeão do Campeonato de Futebol Escolar Masculino, equipe venceu a final por 3 a 1

Colégio Acreano é campeão do Campeonato Acreano de Futebol Escolar Masculino – Foto: Divulgação / Fade

O Colégio Acreano sagrou-se campeão do Campeonato Acreano de Futebol Escolar Masculino. Em decisão disputada na manhã dessa sexta-feira, no campo de futebol da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, a equipe bateu o Colégio Dom Pedro por 3 a 1.

Ismael Almeida, João Gabriel Menezes e Italo Raua marcaram para o Colégio Acreano enquanto Henrique Afonso descontou para o Colégio Dom Pedro II.

O time campeão vai representar o estado do Acre no Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol, que será realizado no Recife (PE), em data ainda a ser confirmada.

No feminino, o Colégio Dom Pedro II faturou o título e vai defender a bandeira acreana no Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino, no Tocantins, entre 23 e 30 de abril.

A competição organizada pela Federação Acreana de Desporto Escolar (Fade) foi realizada com a supervisão técnica da Federação de Futebol do Acre (FFAC), além do auxílio de técnicos, estudantes-atletas e voluntários.