Jogador Chico marca no 2º tempo, São Francisco vence Galvez pela 1ª vez e é vice-líder do grupo B

Chico comemora com Mateus Silva gol que garantiu vitória do São Francisco sobre Galvez – Foto: Manoel Façanha / Arquivo Pessoal

Globo Esporte – Em um gramado que dificultou muito para as duas equipes desenvolverem o futebol, por causa da forte chuva em Rio Branco (AC) no início da tarde deste domingo (6), o São Francisco bateu o Galvez por 1 a 0, no jogo que abriu a terceira rodada do grupo B, no estádio Florestão. O gol da vitória foi marcado pelo meia-atacante Chico, aos 23 minutos da etapa final. O resultado representa a primeira vitória do São Chico na história do confronto e deixa a equipe do técnico Erismeu Silva na vice-liderança.

COMO FICAM

O São Francisco chega aos quatro pontos, mesma pontuação do líder Humaitá. O São Chico, no entanto, fica na segunda colocação pelo saldo de gols. O Galvez sofre a primeira derrota e cai da segunda para a terceira posição com três pontos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Galvez volta a campo no próximo domingo (13), para encarar o Independência, em jogo válido pela quarta rodada do primeiro turno. O São Francisco só volta a jogar no dia 20 de março (domingo), contra o Andirá, pela quinta rodada. As duas partidas estão marcadas paras as 15h (do Acre), no estádio Florestão.

PRIMEIRO TEMPO

Com um campo pesado em virtude da chuva que ocorreu na capital do Acre entre o fim da manhã e o início da tarde deste domingo, as equipes tiveram que se adaptar às condições do gramado do Florestão e tiveram muitas dificuldades. O São Francisco começou a partida melhor, tentando sufocar o Galvez, mas sem conseguir incomodar com perigo o goleiro Matheus. A partir dos 20 minutos o Galvez melhorou na partida, passou a ter mais presença no campo de ataque. Apesar do empenho das duas equipes, as tentativas de buscar o gol foram em vão nos primeiros 45 minutos e o placar ficou no 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final o São Francisco iniciou melhor e chegava mais ao ataque. O Galvez tinha muita dificuldade de criação a partir do meio-campo e buscava nos chutes de fora da área e bolas alçadas chegar ao gol, mas sem sucesso. Em uma dessas tentativas, o Imperador se descuidou defensivamente, o São Francisco aproveitou contra-ataque, Chico recebeu de Tonho Cabañas dentro da área do Galvez e finalizou cruzado para abrir o placar: 1 a 0. Depois do gol o Galvez correu atrás do prejuízo, no entanto, não conseguiu encaixar ataques para buscar o empate. O São Chico segurou a vantagem, mesmo ainda tendo um jogador expulso aos 49 minutos – Rafael por reclamação –, e conquistou a primeira vitória no estadual 2022.

Chico comemora com Mateus Silva gol que garantiu vitória do São Francisco sobre Galvez – Foto: Manoel Façanha / Arquivo Pessoal

E Veja Também no 3 de Julho Notícias – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: “Ele é mentiroso!” Gladson Cameli diz que se não fizer a ponte de Xapuri vai usar saia, são palavras jogadas ao vento. Quando o acreano acha que já viu de tudo no governo de Gladson Cameli, se surpreende mais uma vez ao se deparar com o governador do Estado fazendo promessas mesmo diante da sua fama de mentiroso, e pior, na mesma ocasião, Gladson teria afirmado que se não inaugurar a ponte sobre o rio Acre em Xapuri, ele irá vestir uma saia, essa seria sua punição por não inaugurar a referida ponte.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.