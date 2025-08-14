Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia

Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve no ginásio para acompanhar de perto o treinamento da seleção municipal de futsal. A visita foi marcada por incentivo, interação com os atletas e demonstração de apoio ao esporte local.

Recebido pela comissão técnica e pelos jogadores, o gestor destacou que o futsal é mais do que uma modalidade esportiva: é uma ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e oportunidade para a juventude.

“Ver essa garra e dedicação nos motiva a continuar investindo no esporte, porque sabemos o quanto ele transforma vidas e fortalece nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

Durante a passagem pelo treino, Carlinhos observou cada jogada, acompanhou os exercícios e aproveitou para conversar com os atletas sobre as próximas competições que a equipe irá disputar.

A presença do prefeito reafirma o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do esporte, não apenas apoiando o futsal, mas incentivando todas as modalidades que ajudam a formar cidadãos e gerar oportunidades para a população de Brasiléia.