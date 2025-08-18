Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton Júnior-Secom

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esportes, foi parceira na grande final do Campeonato Rural de Futebol, realizada neste sábado (16), no Estádio Antônio Moreira, no Clube Anaconda, km 69.

A competição, que durou três meses, contou com a participação de 14 equipes, reforçando a tradição e a força do futebol rural no município. A decisão foi disputada entre (Jaraguá 2), de Brasiléia e (Pura Bucha), de Assis Brasil.

A equipe do “Jaraguá 2” se consagrou grande campeã do maior campeonato rural de Brasileia levando pra casa R$ 5.000,00 em premiação. Já a equipe “Pura Bucha” vice-campeã levou R$ 3.000,00.

Ainda foram distribuídas medalhas e certificados para artilheiro, melhor goleiro e jogador destaque.

O evento também contou com a presença do deputado estadual Tadeu Hassem, do gerente de Meio Ambiente, Zico Rocha, dos vereadores Jorge da Laura e Djailson Américo, além do gerente de Esportes, Clebson Venancio.

Para o gerente de Esportes, a competição é um marco para a valorização do esporte na zona rural . “Foram três meses de disputa, 14 equipes envolvidas e um clima de muita união e Integração. O Campeonato Rural do KM 69 mostra a paixão do nosso povo pelo futebol e o compromisso da gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado é apoiar e incentivar o esporte em todas as comunidades na cidade e na zona rural do município. Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa ”, destacou Clebson Venancio.