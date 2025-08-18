Esporte
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton Júnior-Secom
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esportes, foi parceira na grande final do Campeonato Rural de Futebol, realizada neste sábado (16), no Estádio Antônio Moreira, no Clube Anaconda, km 69.
A competição, que durou três meses, contou com a participação de 14 equipes, reforçando a tradição e a força do futebol rural no município. A decisão foi disputada entre (Jaraguá 2), de Brasiléia e (Pura Bucha), de Assis Brasil.
A equipe do “Jaraguá 2” se consagrou grande campeã do maior campeonato rural de Brasileia levando pra casa R$ 5.000,00 em premiação. Já a equipe “Pura Bucha” vice-campeã levou R$ 3.000,00.
Ainda foram distribuídas medalhas e certificados para artilheiro, melhor goleiro e jogador destaque.
O evento também contou com a presença do deputado estadual Tadeu Hassem, do gerente de Meio Ambiente, Zico Rocha, dos vereadores Jorge da Laura e Djailson Américo, além do gerente de Esportes, Clebson Venancio.
Para o gerente de Esportes, a competição é um marco para a valorização do esporte na zona rural . “Foram três meses de disputa, 14 equipes envolvidas e um clima de muita união e Integração. O Campeonato Rural do KM 69 mostra a paixão do nosso povo pelo futebol e o compromisso da gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado é apoiar e incentivar o esporte em todas as comunidades na cidade e na zona rural do município. Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa ”, destacou Clebson Venancio.
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria
A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou neste domingo (17) a 3ª etapa do Campeonato Unibike 2025, reunindo atletas de várias regiões no município de Epitaciolândia.
A competição foi disputada nos ramais do km 07 e do km 15 em Epitaciolandia, em um percurso desafiador, com trechos de terra, curvas técnicas e muita emoção. O evento atraiu grande público, que acompanhou de perto o desempenho e a superação dos ciclistas.
De acordo com a organização, cada etapa tem revelado novos talentos e mostrado a força do ciclismo no Alto Acre, consolidando o campeonato como uma das maiores competições da modalidade na região.
Pódio da 3ª etapa
Confira os atletas que conquistaram lugar de destaque no pódio desta etapa:
Categoria máster feminino
1º lugar – Maria Elena
2º lugar – Patrícia Maria
Categoria Máster Masculino
1º lugar – Plácido Moreira
2º lugar – José Roberto
3º lugar – Henrique Abreu
4° lugar – José Oliveira
5° lugar – Emir Filho
Categoria Open Masculino
1º lugar – Machyda
2º lugar – Elenilson Alves
3º lugar – André Xapuri
4° lugar – Ray Lima
5° lugar – Ronaldo Cunha
Categoria Elite Feminino
1º lugar – Angelina
2º lugar – Acleciana
3º lugar – Fernanda Rodrigues
4° lugar – Fernanda Moreira
Categoria Elite Masculino
1º lugar – Marivaldo Cavalinho
2º lugar – Antônio Frota
3º lugar – Rony Bento
4° lugar – Diego Campos
5° lugar – Thalles Ferrari
Próxima etapa – a grande final
A 4ª e última etapa será a grande final do Campeonato Unibike 2025, que acontecerá no município de Brasiléia, com apoio da Prefeitura Municipal. A decisão será realizada nos ramais do Polo e do Jarinal (Trilha dos Perdidos), prometendo uma disputa ainda mais eletrizante e desafiadora.
A expectativa é reunir um grande público e coroar os campeões desta temporada que marcou a história do ciclismo na região.
